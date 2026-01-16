Zaloguj się lub Zarejestruj

81-latka zaczęła grać w Minecrafta i zrobiła coś niezwykłego dla swojego wnuka

Patrycja Pietrowska
2026/01/16 17:00
0
0

Niezwykła historia wsparcia.

Minecraft sprzedał się w ponad 350 milionach egzemplarzy na wielu platformach, stając się najlepiej sprzedającą się grą wideo wszech czasów. Popularność produkcji Mojang doprowadziła do rozwoju ogromnej marki obejmującej liczne spin-offy oraz film. Równolegle Minecraft od lat dominuje w mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTube i Twitch, gdzie generuje setki milionów odsłon rocznie. Znaczenie gry wykracza jednak daleko poza czystą rozrywkę.

Minecraft
Minecraft

Minecraft pokazuje swoją siłę. Społeczność pomogła rodzinie w kryzysie

Minecraft jest też wykorzystywany jako narzędzie edukacyjne, ale jednocześnie potrafi stać się platformą do realnej pomocy, co udowadnia historia 81-letniej Sue Jacquot. Jak poinformował serwis GamesRadar, seniorka uruchomiła kanał GrammaCrackers i 22 października 2025 roku opublikowała pierwsze nagrania z Minecrafta, by wesprzeć leczenie swojego 17-letniego wnuka, Jacka Selfa.

Jacquot wcześniej nie miała doświadczenia z grami wideo. Zdecydowała się jednak nauczyć Minecrafta, aby zbliżyć się do wnuka oraz jego brata Austina. Decyzja ta zapadła niedługo po tym, jak Jack w 2024 roku usłyszał diagnozę – nowotwór – i przeszedł ponad 200 cykli chemioterapii. Pierwszy film na kanale, zatytułowany „The BEST START EVER in Minecraft – Part 1”, w ciągu niespełna trzech miesięcy przekroczył 640 tysięcy wyświetleń. Kanał GrammaCrackers zgromadził już ponad 266 tysięcy subskrybentów.

GramTV przedstawia:

Każde wideo zawiera odnośnik do zbiórki GoFundMe przeznaczonej na leczenie Jacka. Do tej pory udało się zebrać ponad 45 tysięcy dolarów z planowanych 100 tysięcy, nie licząc przychodów z samego YouTube’a. Rodzinę odwiedziła również lokalna stacja ABC 15, podczas której Jack poinformował, że jest wolny od nowotworu i znajduje się w fazie rekonwalescencji.

Historia Sue Jacquot stała się symbolem tego, jak gry wideo mogą łączyć pokolenia i realnie pomagać w kryzysowych sytuacjach. W ciągu kilku miesięcy społeczność Minecrafta wsparła rodzinę w potrzebie, pokazując siłę zaangażowanych graczy.

Źródło:https://gamerant.com/grandma-plays-minecraft-cancer-treatment/

