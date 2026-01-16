81-latka zaczęła grać w Minecrafta i zrobiła coś niezwykłego dla swojego wnuka

Minecraft sprzedał się w ponad 350 milionach egzemplarzy na wielu platformach, stając się najlepiej sprzedającą się grą wideo wszech czasów. Popularność produkcji Mojang doprowadziła do rozwoju ogromnej marki obejmującej liczne spin-offy oraz film. Równolegle Minecraft od lat dominuje w mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTube i Twitch, gdzie generuje setki milionów odsłon rocznie. Znaczenie gry wykracza jednak daleko poza czystą rozrywkę.

Minecraft pokazuje swoją siłę. Społeczność pomogła rodzinie w kryzysie

Minecraft jest też wykorzystywany jako narzędzie edukacyjne, ale jednocześnie potrafi stać się platformą do realnej pomocy, co udowadnia historia 81-letniej Sue Jacquot. Jak poinformował serwis GamesRadar, seniorka uruchomiła kanał GrammaCrackers i 22 października 2025 roku opublikowała pierwsze nagrania z Minecrafta, by wesprzeć leczenie swojego 17-letniego wnuka, Jacka Selfa.