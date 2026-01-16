81-latka zaczęła grać w Minecrafta i zrobiła coś niezwykłego dla swojego wnuka

Minecraft sprzedał się w ponad 350 milionach egzemplarzy na wielu platformach, stając się najlepiej sprzedającą się grą wideo wszech czasów. Popularność produkcji Mojang doprowadziła do rozwoju ogromnej marki obejmującej liczne spin-offy oraz film. Równolegle Minecraft od lat dominuje w mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTube i Twitch, gdzie generuje setki milionów odsłon rocznie. Znaczenie gry wykracza jednak daleko poza czystą rozrywkę.
Minecraft pokazuje swoją siłę. Społeczność pomogła rodzinie w kryzysie
Minecraft jest też wykorzystywany jako narzędzie edukacyjne, ale jednocześnie potrafi stać się platformą do realnej pomocy, co udowadnia historia 81-letniej Sue Jacquot. Jak poinformował serwis GamesRadar, seniorka uruchomiła kanał GrammaCrackers i 22 października 2025 roku opublikowała pierwsze nagrania z Minecrafta, by wesprzeć leczenie swojego 17-letniego wnuka, Jacka Selfa.
Jacquot wcześniej nie miała doświadczenia z grami wideo. Zdecydowała się jednak nauczyć Minecrafta, aby zbliżyć się do wnuka oraz jego brata Austina. Decyzja ta zapadła niedługo po tym, jak Jack w 2024 roku usłyszał diagnozę – nowotwór – i przeszedł ponad 200 cykli chemioterapii. Pierwszy film na kanale, zatytułowany „The BEST START EVER in Minecraft – Part 1”, w ciągu niespełna trzech miesięcy przekroczył 640 tysięcy wyświetleń. Kanał GrammaCrackers zgromadził już ponad 266 tysięcy subskrybentów.
Każde wideo zawiera odnośnik do zbiórki GoFundMe przeznaczonej na leczenie Jacka. Do tej pory udało się zebrać ponad 45 tysięcy dolarów z planowanych 100 tysięcy, nie licząc przychodów z samego YouTube’a. Rodzinę odwiedziła również lokalna stacja ABC 15, podczas której Jack poinformował, że jest wolny od nowotworu i znajduje się w fazie rekonwalescencji.
Historia Sue Jacquot stała się symbolem tego, jak gry wideo mogą łączyć pokolenia i realnie pomagać w kryzysowych sytuacjach. W ciągu kilku miesięcy społeczność Minecrafta wsparła rodzinę w potrzebie, pokazując siłę zaangażowanych graczy.
