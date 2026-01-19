Gracz Minecrafta odtworzył miasto z Red Dead Redemption 2. Projekt robi ogromne wrażenie

Społeczność Minecraft po raz kolejny udowodniła, jak ogromny potencjał kreatywny drzemie w tej grze. Jeden z graczy zaprezentował imponującą rekonstrukcję miasta Armadillo znanego z Red Dead Redemption 2. Projekt szybko przyciągnął uwagę fanów obu tytułów, pokazując, jak daleko można posunąć się w budowaniu bez wsparcia modyfikacji.

Armadillo z Red Dead Redemption 2 przeniesione do Minecrafta bez modów

Autorem konstrukcji jest użytkownik Reddita występujący pod pseudonimem GeneralGeneral5302. Gracz opublikował serię zrzutów ekranu przedstawiających miasteczko Armadillo przeniesione do świata Minecrafta z niezwykłą dbałością o detale. Widok z lotu ptaka pokazuje niemal identyczny układ zabudowy, ulic i charakterystycznych punktów miasta.