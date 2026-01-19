Gracz Minecrafta odtworzył miasto z Red Dead Redemption 2. Projekt robi ogromne wrażenie

Społeczność Minecraft po raz kolejny udowodniła, jak ogromny potencjał kreatywny drzemie w tej grze. Jeden z graczy zaprezentował imponującą rekonstrukcję miasta Armadillo znanego z Red Dead Redemption 2. Projekt szybko przyciągnął uwagę fanów obu tytułów, pokazując, jak daleko można posunąć się w budowaniu bez wsparcia modyfikacji.
Armadillo z Red Dead Redemption 2 przeniesione do Minecrafta bez modów
Autorem konstrukcji jest użytkownik Reddita występujący pod pseudonimem GeneralGeneral5302. Gracz opublikował serię zrzutów ekranu przedstawiających miasteczko Armadillo przeniesione do świata Minecrafta z niezwykłą dbałością o detale. Widok z lotu ptaka pokazuje niemal identyczny układ zabudowy, ulic i charakterystycznych punktów miasta.
Projekt obejmuje nie tylko zewnętrzny wygląd budynków, ale również wnętrza niektórych z nich. Udostępnione materiały zdają się przedstawiać pomieszczenia więzienia oraz saloonu. Całość zachowuje surowy klimat Dzikiego Zachodu. Co istotne, twórca zaznaczył, że cała konstrukcja powstała w czystej wersji gry, bez użycia jakichkolwiek modów czy zewnętrznych narzędzi.
Publikacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Post zebrał setki pozytywnych ocen, a w komentarzach pojawiły się głosy uznania dla cierpliwości i precyzji autora. W odpowiedziach GeneralGeneral5302 zdradził, że nie zamierza poprzestać na Armadillo i planuje kolejne projekty inspirowane światem Red Dead Redemption 2. Choć pełne odtworzenie mapy gry w skali 1:1 uznał za zbyt ambitne, wyraził chęć zmierzenia się z dużo większym wyzwaniem, jakim byłoby przeniesienie miasta Saint Denis.
