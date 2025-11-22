Kto jest najpopularniejszym bohaterem Dragon Balla? Fani mogą zdecydować

Twórcy oddają głos fanom.

Dragon Ball świętuje swoje czterdziestolecie z prawdziwym rozmachem. Dokładnie 20 listopada 2025 roku minęło 41 lat od debiutu mangi Akiry Toriyamy, a z okazji tej okrągłej rocznicy marka przygotowała serię wydarzeń skierowanych do fanów na całym świecie. Najważniejszym z nich okazał się projekt, który ma rozstrzygnąć spór trwający od dekad, czyli kto jest najpopularniejszym bohaterem w historii Dragon Balla. Dragon Ball – fani wybiorą najlepszą postać z całej serii Choć sympatia fanów rozkłada się na wiele postaci, a Goku, Gohan i Vegeta regularnie pojawiają się na szczycie nieoficjalnych rankingów, tym razem głos oddano społeczności w ramach globalnego głosowania DRAGON BALL: THE ONE. Konkurs już trwa i swój głos można oddać na oficjalnej stronie plebiscytu.

Organizatorzy nie zamierzają jednak kończyć sprawy jednym szybkim głosowaniem. Projekt podzielono na cztery etapy, a w pierwszym z nich do walki stanęło aż 212 bohaterów. Pierwsza tura potrwa do 24 listopada i wyłoni 80 najlepszych postaci. Wczytywanie ramki mediów. Jak przystało na Dragon Balla, pojawił się również niespodziewany zwrot akcji. Po ogłoszeniu wyników każdego etapu fani dostaną możliwość przywrócenia jednej postaci z listy wyeliminowanych. Tak zwana Bitwa o Wskrzeszenie będzie dostępna wyłącznie przez 24 godziny na oficjalnym profilu marki w serwisie X, co daje społeczności tylko chwilę na ocalenie swojego faworyta przed ostatecznym zniknięciem z konkursu.

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie finałowe starcie 21 postaci, zaplanowane na okres od 17 do 24 grudnia. Ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi miesiąc później, czyli 24 stycznia 2026 roku. Zwycięzca pozna swój tytuł najpopularniejszej postaci Dragon Balla podczas transmisji na oficjalnym kanale YouTube serii. Przy okazji trwania głosowania przygotowano także dodatkowe atrakcje. Osoby, które przejdą do drugiej rundy, czyli 80 bohaterów oraz jedna wskrzeszona postać, otrzymają dedykowane ikony do wykorzystania w mediach społecznościowych. Natomiast 40 postaci z trzeciego etapu i kolejna uratowana w Bitwie o Wskrzeszenie zostaną uwiecznione w formie oficjalnych tapet. Na oficjalnym profilu Dragon Balla w serwisie X trwa również konkurs dla fanów. Wystarczy udostępnić główny wpis dotyczący głosowania i obserwować konto marki. Dwudziestu szczęśliwców zostanie wylosowanych do otrzymania dużego gobelinu przedstawiającego wszystkie 212 postaci biorących udział w zabawie. Wyniki mają zostać ujawnione już na początku grudnia. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.