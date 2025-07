KT Racing przyznało, że premiera Test Drive Unlimited: Solar Crown była dla nich bardzo trudna i wiele rzeczy nie zagrało

Wydana we wrześniu zeszłego roku gra Test Drive Unlimited: Solar Crown spotkała się z ogromną falą krytyki. W dniu premiery serwery nie działały, co w przypadku gry nastawionej na rozgrywkę online było sporym ciosem. W efekcie wielu graczy, którzy zakupili grę przedpremierowo, nie mogło jej nawet uruchomić. Wspominając te trudne początki, twórcy powiedzieli, że gdyby dziś mieli ponownie wypuścić grę, zrobiliby to inaczej.

Twórcy TDU: Solar Crown przyznali się do porażki podczas premiery gry

Problemy nie kończyły się jednak na serwerach. Gracze skarżyli się na błędy graficzne, zbyt powolny system progresji oraz brak ulubionych trybów z poprzednich odsłon. Dla zespołu z mniejszym budżetem niż twórcy takich marek jak Forza Horizon czy The Crew, Test Drive Unlimited Solar Crown okazało się przedsięwzięciem zbyt ambitnym. Od premiery gra otrzymała kilka dużych aktualizacji, które znacznie poprawiły sytuację. Dodano nowe samochody, mapę z wyspą Ibiza, tryb solo dla graczy preferujących rozgrywkę jednoosobową oraz misje dostawcze. Naprawiono też wiele błędów i zoptymalizowano rozgrywkę. Mimo to, niemal rok po premierze gra wciąż ma dużo do nadrobienia, aby odzyskać zaufanie graczy.