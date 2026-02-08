Zaloguj się lub Zarejestruj

Krytycy ten film nienawidzą, a widzowie najwyraźniej uwielbiają. Rekordowa różnica zdań?

Jakub Piwoński
2026/02/08 15:00
0
0

Melania ustanawia rekord Rotten Tomatoes: 7% krytyków kontra 99% publiczności.

Dokument Melania zaliczył poważną porażkę kinową, nie przyciągając szerokiej publiczności ani pozytywnych recenzji. Krytycy od początku zarzucali produkcji silnie polityczny kontekst, jednoznacznie powiązany z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA, co – ich zdaniem – czyni film bardziej manifestem ideologicznym niż rzetelnym dokumentem. Teraz jednak okazuje się, że mimo klapy w kinach, Melania może zapisać się w historii… Rotten Tomatoes.

Melania
Melania

Co wskazują oceny Rotten Tomatoes filmu Melania?

Nie chodzi jednak o najniższą ocenę w historii serwisu, lecz o największą różnicę zdań między krytykami a widzami. Film uzyskał zaledwie 7% pozytywnych recenzji krytyków, przy jednoczesnym 99% wyniku od publiczności. Przez chwilę przedstawiciele Rotten Tomatoes próbowali bagatelizować sprawę, jednak ostatecznie potwierdzili: 92-punktowa różnica to rekord, jakiego platforma jeszcze nie widziała.

Podobne rozbieżności pojawiały się już wcześniej przy produkcjach skierowanych do konserwatywnej widowni – przykładem jest film Reagan z 2024 roku (18% krytycy, 98% widzowie). Melania bije jednak wszystko na głowę, stając się symbolem skrajnej polaryzacji odbioru. Film, uwielbiany przez widzów – w większości sympatyków Trumpa – został niemal jednogłośnie odrzucony przez recenzentów.

GramTV przedstawia:

To ekstremalne rozbieżności wynikają wprost z politycznych podziałów: krytycy traktują film jako polityczne przesłanie przeciwko Trumpowi, co determinuje ich niską ocenę, natomiast widzowie, będący zwolennikami prezydenta, dają najwyższą możliwą notę, doceniając treść zgodną ze swoimi poglądami. W takich warunkach trudno mówić o obiektywnej ocenie filmu – zamiast tego mamy niemal eksperyment społeczny, w którym polityczne sympatie w pełni decydują o wynikach.

Sytuacji nie pomogła decyzja Amazon/MGM, które nie zorganizowało pokazów prasowych – krytycy musieli kupować bilety w dniu premiery. W efekcie projekt coraz częściej postrzegany jest nie jako klasyczny film dokumentalny, lecz polityczny projekt wizerunkowy, skierowany do konkretnej grupy odbiorców. Niezależnie od ocen artystycznych, Melania osiągnęła coś bezprecedensowego – została oficjalnym rekordzistą Rotten Tomatoes.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/6/melania-sets-rotten-tomatoes-record-for-widest-critics-vs-audience-gap

Tagi:

Popkultura
oceny
recenzje
film dokumentalny
Rotten Tomatoes
Brett Ratner
Melania Trump
Melania
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112