Krytycy ten film nienawidzą, a widzowie najwyraźniej uwielbiają. Rekordowa różnica zdań?

Dokument Melania zaliczył poważną porażkę kinową, nie przyciągając szerokiej publiczności ani pozytywnych recenzji. Krytycy od początku zarzucali produkcji silnie polityczny kontekst, jednoznacznie powiązany z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA, co – ich zdaniem – czyni film bardziej manifestem ideologicznym niż rzetelnym dokumentem. Teraz jednak okazuje się, że mimo klapy w kinach, Melania może zapisać się w historii… Rotten Tomatoes.

Co wskazują oceny Rotten Tomatoes filmu Melania?

Nie chodzi jednak o najniższą ocenę w historii serwisu, lecz o największą różnicę zdań między krytykami a widzami. Film uzyskał zaledwie 7% pozytywnych recenzji krytyków, przy jednoczesnym 99% wyniku od publiczności. Przez chwilę przedstawiciele Rotten Tomatoes próbowali bagatelizować sprawę, jednak ostatecznie potwierdzili: 92-punktowa różnica to rekord, jakiego platforma jeszcze nie widziała.