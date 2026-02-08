Krytycy ten film nienawidzą, a widzowie najwyraźniej uwielbiają. Rekordowa różnica zdań?

Melania ustanawia rekord Rotten Tomatoes: 7% krytyków kontra 99% publiczności.
Dokument Melania zaliczył poważną porażkę kinową, nie przyciągając szerokiej publiczności ani pozytywnych recenzji.Krytycy od początku zarzucali produkcji silnie polityczny kontekst, jednoznacznie powiązany z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA, co – ich zdaniem – czyni film bardziej manifestem ideologicznym niż rzetelnym dokumentem. Teraz jednak okazuje się, że mimo klapy w kinach, Melania może zapisać się w historii… Rotten Tomatoes.
Podobne rozbieżności pojawiały się już wcześniej przy produkcjach skierowanych do konserwatywnej widowni – przykładem jest film Reagan z 2024 roku (18% krytycy, 98% widzowie). Melania bije jednak wszystko na głowę, stając się symbolem skrajnej polaryzacji odbioru. Film, uwielbiany przez widzów – w większości sympatyków Trumpa – został niemal jednogłośnie odrzucony przez recenzentów.
To ekstremalne rozbieżności wynikają wprost z politycznych podziałów: krytycy traktują film jako polityczne przesłanie przeciwko Trumpowi, co determinuje ich niską ocenę, natomiast widzowie, będący zwolennikami prezydenta, dają najwyższą możliwą notę, doceniając treść zgodną ze swoimi poglądami. W takich warunkach trudno mówić o obiektywnej ocenie filmu – zamiast tego mamy niemal eksperyment społeczny, w którym polityczne sympatie w pełni decydują o wynikach.
Sytuacji nie pomogła decyzja Amazon/MGM, które nie zorganizowało pokazów prasowych – krytycy musieli kupować bilety w dniu premiery. W efekcie projekt coraz częściej postrzegany jest nie jako klasyczny film dokumentalny, lecz polityczny projekt wizerunkowy, skierowany do konkretnej grupy odbiorców. Niezależnie od ocen artystycznych, Melania osiągnęła coś bezprecedensowego – została oficjalnym rekordzistą Rotten Tomatoes.
