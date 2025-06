Krótki komentarz członka Team Cherry rozpalił nadzieje fanów Hollow Knight: Silksong

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas transmisji youtubera Primacona . Streamer wyraził wątpliwość, czy nawet wydanie gry zakończy żarty i memy związane z marketingiem Team Cherry. W odpowiedzi Griffin, odpowiadający za PR w studiu, napisał jedynie: „Zawsze pozostaje DLC”.

Fani szybko uznali to za aluzję do przyszłych dodatków. Choć trudno traktować ten komentarz jako oficjalne ogłoszenie, wielu uznało go za pierwszy sygnał, że twórcy myślą już o rozbudowie Silksonga. Zwłaszcza że pierwsze Hollow Knight otrzymało aż cztery darmowe rozszerzenia, które istotnie wzbogaciły grę.