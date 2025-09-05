Kręcił Rozdzielenie - nakręci II wojnę światową. Z udziałem gwiazdy The Bear

Aktor i reżyser Ben Stiller nakręci dramat wojenny. Jest już pierwsza gwiazda w obsadzie.

Ben Stiller nie powróci jako showrunner trzeciego sezonu serialu Rozdzielenie, ponieważ zajmuje się nowym projektem filmowym. Reżyser przygotowuje dramat wojenny Airman, którego premiera planowana jest na wiosnę 2026 roku.

Ben Stiller kręci film o II wojnie światowej

Film oparty jest na książce Setha Meyerowitza i opowiada historię jego krewnego, Arthura Meyerowitza – amerykańskiego strzelca pokładowego B-24, którego samolot został zestrzelony nad Francją w 1943 roku. Żołnierz znalazł schronienie u Marcela Talliandiera, założyciela grupy oporu Morhange, a jego późniejsza ucieczka wymagała pomocy jednego z najbardziej odznaczonych brytyjskich pilotów II wojny światowej, R.F.W. Cleavera.