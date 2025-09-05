Kręcił Rozdzielenie - nakręci II wojnę światową. Z udziałem gwiazdy The Bear

Aktor i reżyser Ben Stiller nakręci dramat wojenny. Jest już pierwsza gwiazda w obsadzie.
Ben Stiller nie powróci jako showrunner trzeciego sezonu serialu Rozdzielenie, ponieważ zajmuje się nowym projektem filmowym. Reżyser przygotowuje dramat wojenny Airman, którego premiera planowana jest na wiosnę 2026 roku.
Ben Stiller kręci film o II wojnie światowej
Film oparty jest na książce Setha Meyerowitza i opowiada historię jego krewnego, Arthura Meyerowitza – amerykańskiego strzelca pokładowego B-24, którego samolot został zestrzelony nad Francją w 1943 roku. Żołnierz znalazł schronienie u Marcela Talliandiera, założyciela grupy oporu Morhange, a jego późniejsza ucieczka wymagała pomocy jednego z najbardziej odznaczonych brytyjskich pilotów II wojny światowej, R.F.W. Cleavera.
Pierwotnie projekt ogłoszono w 2018 roku z Jakem Gyllenhaalem w roli głównej, jednak obecnie to Jeremy Allen White przejął główną rolę. Za produkcję odpowiada A24, podczas gdy Amazon MGM wycofało się z przedsięwzięcia.
Znany z The Bear White w ostatnich miesiącach konsekwentnie buduje karierę filmową. Wkrótce pojawi się w biograficznym filmie o Bruce’ie Springsteenie pt. Deliver Me From Nowhere, thrillerze szpiegowskim A24 Enemies oraz w przygotowywanym przez Aarona Sorkina projekcie The Social Network 2.
Dla Stillera Airman będzie kolejnym krokiem w uznanej karierze reżyserskiej. Twórca ma na koncie takie tytuły jak Zoolander, Jaja w tropikach, czy Sekretne życie Waltera Mitty. W ostatnich latach kręcił przebojowe Rozdzielenie. Wojenny thriller survivalowy ma wyznaczyć nowy kierunek w jego dorobku.
