Teraz to on zagra Marka Zuckerberga, twórcę Facebooka, w kontynuacji The Social Network

To już pewne – jak potwierdził serwis Deadline, Jeremy Strong wcieli się w Marka Zuckerberga w nadchodzącym filmie Aarona Sorkina The Social Network 2. Jesse Eisenberg, który 15 lat temu sportretował założyciela Facebooka w filmie Davida Finchera, nie powróci do tej roli.

Jeremy Stron zagra Marka Zuckerberga

Według źródeł z branży Strong był rozważany do jednej z dwóch głównych ról: redaktora naczelnego Wall Street Journal lub właśnie Zuckerberga. Decyzja zapadła – wybór padł na tę drugą opcję. Czy jednak nie dojdzie tu do zwrotu akcji?