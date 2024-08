Kraven Łowca na ratunek uniwersum Sony. Nowy zwiastun z niespodziankami dla fanów Spider-Mana

Kraven to młody mężczyzna, który ma skomplikowane relacje ze swoim bezwzględnym ojcem Nikołajem Kravinoffem. Rodzic sprowadza go na ścieżkę zemsty o brutalnych konsekwencjach, motywując go do zostania nie tylko najlepszym myśliwym na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających łowców.