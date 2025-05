Krafton rozdaje strzelankę za darmo i zwraca pieniądze fanom. Thunder Tier One nie spełniło oczekiwań

Deweloperzy nie zapomnieli o osobach, które kupiły Thunder Tier One. Studio zapowiedziało, że wszyscy dotychczasowi nabywcy mogą otrzymać pełny zwrot środków, bez względu na datę zakupu i liczbę rozegranych godzin. W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną Steam, korzystając z oficjalnego formularza dostępnego na platformie Valve.

Thunder Tier One dołącza tym samym do listy projektów, które mimo potencjału nie zdołały zbudować aktywnej społeczności. Decyzja o przejściu na free-to-play to ostatnia próba ratowania zainteresowania wokół marki.