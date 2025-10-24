Zaloguj się lub Zarejestruj

Krach w CS2. Jedna aktualizacja wywołała panikę i miliardowe straty graczy

Mikołaj Berlik
2025/10/24 13:45
0
0

Valve nie przewidziało skutków swojej decyzji – gracze CS2 stracili fortuny, a rynek przeżywa załamanie.

Valve wprowadziło niewielką zmianę w Counter-Strike’u 2, która wywołała gigantyczne zamieszanie na rynku wirtualnych przedmiotów. Aktualizacja pozwoliła graczom wymieniać pięć „czerwonych” skinów na przedmioty z kolekcji, wcześniej uważane za niemal niemożliwe do zdobycia. Efekt? Drastyczne spadki cen, zrujnowane portfele i fala wściekłości w społeczności.

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2– aktualizacja, która kosztowała graczy fortuny

Według szacunków z portali takich jak Trading View i Eurogamer, z rynku skinów w CS2 wyparowało od 1,7 do nawet 2 miliardów dolarów. Wartość przedmiotów spadła o około 28%, a wielu graczy straciło dziesiątki tysięcy dolarów w ekwipunku. Najbardziej spektakularny przypadek to chiński gracz, którego cyfrowe dobra zmniejszyły swoją wartość o blisko 900 tysięcy dolarów.

Na forach i w mediach społecznościowych zawrzało. Wielu handlarzy oskarża Valve o „zdradę”, podczas gdy inni chwalą firmę za uderzenie w spekulacyjny rynek, od dawna postrzegany jako strefa hazardu i prania pieniędzy.

GramTV przedstawia:

Część graczy twierdzi, że aktualizacja to potrzebne oczyszczenie rynku, inni zaś widzą w niej koniec „bezpiecznej inwestycji” w przedmioty z CS-a. Jak zauważył Gabe Follower, handel skinami był uznawany za stabilniejszy od kryptowalut czy nawet giełdy, a tymczasem jedna decyzja Valve zachwiała całym ekosystemem.

Mimo strat, wielu graczy uznaje to za nauczkę dla „inwestorów” – przypomnienie, że cyfrowe przedmioty nigdy nie były realnym aktywem. Dla społeczności Counter-Strike’a 2 to z pewnością jeden z najgłośniejszych kryzysów w historii gry.

News
PC
Valve
Counter-Strike
kontrowersje
Counter-Strike 2
Mikołaj Berlik
