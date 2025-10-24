Krach w CS2. Jedna aktualizacja wywołała panikę i miliardowe straty graczy

Valve wprowadziło niewielką zmianę w Counter-Strike’u 2, która wywołała gigantyczne zamieszanie na rynku wirtualnych przedmiotów. Aktualizacja pozwoliła graczom wymieniać pięć „czerwonych” skinów na przedmioty z kolekcji, wcześniej uważane za niemal niemożliwe do zdobycia. Efekt? Drastyczne spadki cen, zrujnowane portfele i fala wściekłości w społeczności.

Counter-Strike 2 – aktualizacja, kt óra kosztowa ła graczy fortuny

Według szacunków z portali takich jak Trading View i Eurogamer, z rynku skinów w CS2 wyparowało od 1,7 do nawet 2 miliardów dolarów. Wartość przedmiotów spadła o około 28%, a wielu graczy straciło dziesiątki tysięcy dolarów w ekwipunku. Najbardziej spektakularny przypadek to chiński gracz, którego cyfrowe dobra zmniejszyły swoją wartość o blisko 900 tysięcy dolarów.