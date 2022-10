Koszty produkcji Electrician Simulator zwróciły się w 8 dni od premiery

Gra od polskiego Take IT Studio! miała premierę 21 września. Tytuł został ogólnie ciepło przyjęty – aż 80 procent z 471 recenzji na Steamie to opinie pozytywne. Jak podaje portal Biznesradar.pl, wydawcy Gaming Factory i Ultimate Games poinformowali o dobrej sprzedaży produkcji: w ciągu zaledwie 8 dni od premiery Electrician Simulator rozeszło się w liczbie 30 tys. egzemplarzy. Tym samym gra zarobiła 800 tysięcy złotych. Jest to równoznaczne ze zwrotem wszystkich kosztów produkcji i marketingu tytułu.

Electrician Simulator pozwala nam wcielić się w elektryka, który ima się różnych zleceń – małych i dużych – dla klientów. Montujemy, instalujemy, wymieniamy – i tak dalej. Co najciekawsze, musimy przykładać się do roboty, bo niezadowolony klient to coś, czego lepiej nie spotkać na swojej drodze.

Recenzje Electrician Simulator

Jako plusy Electrician Simulator gracze wskazują przyjemność płynącą z rozgrywki – i sam fakt, że można tu być elektrykiem. Oczywiście wiele rzeczy uproszczono – nie jest to symulator w ścisłym sensie. A generalnie wśród wad wymienia się fakt, że jest tu trochę za mało misji – tytuł da się podobno przejść w 3-5 godzin, a to dla graczy zdecydowanie za mało.