Koreańska jatka mieczami. Oto MOOSA: Dirty Fate

Za MOOSA: Dirty Fate stoi południowokoreańskie studio IGGYMOB. Jedynym jego dotychczasowym projektem, który zdobył szerszy rozgłos, było Gungrave G.O.R.E z 2022 roku. Aczkolwiek rzeczony rozgłos nie przełożył się na specjalnie wybitne oceny. Czy w tym wypadku będzie inaczej? Trailer, w którym nie zabrakło również fragmentów rozgrywki, wygląda interesująco, zasadne wydaje się jednak pytanie, czy Koreańczycy dowiozą. To okaże w 2027 roku.

MOOSA: Dirty Fate to mroczna gra akcji inspirowana historią Korei. Słowo „MOOSA” oznacza osobę, która mistrzowsko opanowała sztuki walki i zawodowo się nimi zajmuje.

MOOSA: Dirty Fate to gra akcji oparta na opowieści o zemście, odpowiedzialności i ambicjach wojowników MOOSA, której akcja toczy się w XVII-wiecznej Korei.

Staw czoła przerażającym potworom, odkryj prawdę kryjącą się za przeklętym losem i walcz o ocalenie swojego ludu.

Doświadcz brutalnej walki na miecze, klimatycznej narracji oraz świata, w którym mit zderza się z historią.

Premiera w 2027 roku na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł z funkcją Xbox Play Anywhere oraz w ramach Xbox Game Pass.