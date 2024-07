The Casting of Frank Stone z datą premiery. Ruszyła przedsprzedaż nowego horroru

W sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej produkcji Supermassive Games.

W połowie maja mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay trailer gry The Casting of Frank Stone. Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się kolejne informacje na temat wspomnianej produkcji. Behaviour Interactive oraz deweloperzy ze studia Supermassive Games ujawnili bowiem datę premiery nowego horroru osadzone w uniwersum Dead by Daylight. Ujawniono datę premiery i cenę gry The Casting of Frank Stone Zgodnie z przekazanymi informacjami The Casting of Frank Stone zadebiutuje już 3 września 2024 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Wersja standardowa dostępna jest na Steam oraz Xbox Store w cenie 184,99 złotych. W PlayStation Store za wspomnianą produkcję trzeba natomiast zapłacić 179 złotych.

Gracze mogą sięgnąć także po Edycję Deluxe. Droższe wydanie gry The Casting of Frank Stone zawierać będzie nie tylko dodatkowe przedmioty kosmetyczne i nagrody, ale także natychmiastowy dostęp do montażowni. Wspomniana funkcja pozwoli na „powracanie do kluczowych punktów decyzyjnych i zmianę rezultatów swoich wyborów lub odkrywanie przegapionych elementów kolekcjonerskich”. Cień Franka Stone'a spowija Cedar Hills, miasto na zawsze odmienione przez jego okrutną przeszłość. Jak wkrótce odkryje grupa młodych przyjaciół, skąpane we krwi dziedzictwo Stone'a przenika to miejsce na wskroś, odciskając swe piętno na rodzinach, pokoleniach, a nawet strukturze rzeczywistości – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że The Casting of Frank Ston zmierza wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji twórców Until Dawn i The Quarry. Poniżej znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun wspomnianego tytułu.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.