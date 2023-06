Kontynuacja serialu Czarne lustro na nowym zwiastunie. Premiera już w czerwcu

Po czterech lat oczekiwania, poznaliśmy datę premiery szóstego sezonu antologii science-fiction Czarne lustro. Nowa seria będzie dostępna od 15 czerwca. Prace nad ostatnim sezonem trwają od co najmniej roku, a twórca Charlie Brooker stwierdził, że będzie to „najbardziej nieprzewidywalnym sezonem” serialu.

Obsada jest bardzo mocna. Na ekranie pojawią się: Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt's Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Helikopter w ogniu), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus), Salma Hayek Pinault (Frida). Jak zawsze, jest to seria antologii, więc każdy aktor prawdopodobnie pojawi się tylko w jednym odcinku.