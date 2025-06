Kontynuacja serialu aktorskiego One Piece opóźniona. Drugi sezon zadebiutuje dopiero w 2026 roku

Trzyletnia przerwa między sezonami może być rozczarowująca dla fanów, ale twórcy podkreślają, że chcą dopracować opowiadaną historię i efekty specjalne, by sprostać oczekiwaniom widzów i oddać ducha mangowego oryginału.

Na szczęście jest też dobra wiadomość. Produkcja trzeciego sezonu ma ruszyć już w 2025 roku, co może znacząco skrócić czas oczekiwania na jego premierę w porównaniu z sezonem drugim.

W ostatnich latach coraz więcej dużych seriali zalicza długie przerwy między sezonami. Stranger Things, The Last of Us czy Ród smoka to tylko kilka przykładów. Choć wydłużony czas produkcji często przekłada się na lepsze efekty wizualne i głębszą narrację, fani nierzadko tracą entuzjazm z powodu długiego oczekiwania. W przypadku One Piece, Netflix wyraźnie stawia na jakość i wierność materiałowi źródłowemu, co daje nadzieję na jeszcze lepszy sezon, nawet jeśli trzeba będzie na niego poczekać dłużej.