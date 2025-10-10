Kontynuacja hitu Wicked już teraz budzi takie zainteresowanie jak Avengers: Koniec gry

Wygląda na to, że mania Wicked znowu wybuchła z pełną mocą. Fandango poinformowało, że kontynuacja hitu z zeszłego roku, czyli Wicked: For Good w reżyserii Johna M. Chu, oficjalnie pobiła rekord sprzedaży biletów w pierwszym dniu przedsprzedaży w 2025 roku. To nie tylko najlepszy start tego roku – film pod tym względem już teraz plasuje się w pierwszej dziesiątce najbardziej rozchwytywanych premier w historii, obok takich gigantów jak Avengers: Koniec gry czy Spider-Man: Bez drogi do domu. Czy to wystarczy, by film osiągnął sukces?

Wicked: For Good – będzie wielki hit?

Analitycy przewidują, że produkcja może otworzyć się z wynikiem 135–150 milionów dolarów, co oznaczałoby największy weekend otwarcia 2025 roku. Niektórzy eksperci już teraz spekulują, że film ma realną szansę dołączyć do elitarnego „klubu miliarderów” – produkcji, które zarobiły ponad miliard dolarów.