Kontynuacja hitu Wicked już teraz budzi takie zainteresowanie jak Avengers: Koniec gry

Wygląda na to, że mania Wicked znowu wybuchła z pełną mocą. Fandango poinformowało, że kontynuacja hitu z zeszłego roku, czyli Wicked: For Good w reżyserii Johna M. Chu, oficjalnie pobiła rekord sprzedaży biletów w pierwszym dniu przedsprzedaży w 2025 roku. To nie tylko najlepszy start tego roku – film pod tym względem już teraz plasuje się w pierwszej dziesiątce najbardziej rozchwytywanych premier w historii, obok takich gigantów jak Avengers: Koniec gry czy Spider-Man: Bez drogi do domu. Czy to wystarczy, by film osiągnął sukces?
Wicked: For Good – będzie wielki hit?
Analitycy przewidują, że produkcja może otworzyć się z wynikiem 135–150 milionów dolarów, co oznaczałoby największy weekend otwarcia 2025 roku. Niektórzy eksperci już teraz spekulują, że film ma realną szansę dołączyć do elitarnego „klubu miliarderów” – produkcji, które zarobiły ponad miliard dolarów.
Skąd tak duże zainteresowanie? Znaczenie ma dobra logistyka Universal Pictures. Obie części Wicked nakręcono jedna po drugiej jeszcze pod koniec 2022 roku, co pozwoliło ekipie kreatywnie wykorzystać popularność pierwszej odsłony i rozłożyć budżet na dwa filmy. Sam Chu tłumaczył, że nie dało się zamknąć tej historii w jednym filmie bez „poważnego uszczerbku” dla oryginalnego materiału.
Choć sequel ma przed sobą trudne zadanie – pierwszy akt musicalu uważany jest za mocniejszy. Co ciekawe, Wicked: For Good będzie o 22 minuty krótszy od poprzednika – trwa 138 minut, co sugeruje bardziej dynamiczne tempo i skupienie na kluczowych wątkach. Warto dodać, że drugi film już teraz typuje się do Oscarów – pierwszy film zdobył dwie statuetki.
Na ekranie ponownie zobaczymy Cynthię Erivo i Arianę Grande, a w obsadzie pojawią się także Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum oraz Michelle Yeoh. Film, podobnie jak pierwsza część, jest adaptacją uwielbianego broadwayowskiego musicalu autorstwa Winnie Holzman i Stephena Schwartza, inspirowanego klasycznym Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz. Premiera filmu przypada 26 listopada 2025 roku.
