Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersyjny komik wraca na Netflix. To będzie jeden z głośniejszych stand-upów nadchodzących miesięcy

Jakub Piwoński
2026/04/03 19:10
0
1

Louis C.K. długo pozostawał na obrzeżach Hollywood. Jak na jego powrót zareaguje widownia? Czy po głośnym skandalu pozostał jeszcze jakiś ślad?

Louis C.K. wraca do jednego z największych graczy streamingowych. Komik zapowiedział nowy stand-up special zatytułowany „Ridiculous”, który trafi na Netflix jeszcze tego lata. To jego pierwsza współpraca z dużym dystrybutorem od kilku lat. I na pewno będzie o tym głośno.

Powrót ten ma szczególne znaczenie, bo przez długi czas artysta pozostawał poza głównym nurtem branży. W 2017 roku wybuchł skandal po publikacji materiału przez The New York Times, w którym kilka kobiet oskarżyło komika o niewłaściwe zachowania seksualne. Louis C.K. potwierdził zarzuty i publicznie przeprosił, co doprowadziło do zerwania współpracy z wieloma partnerami.

Po ujawnieniu sprawy Netflix oraz inne firmy, w tym FX i HBO, zakończyły współpracę z komikiem. Odwołano premiery jego projektów, a jego obecność w mediach została znacząco ograniczona. Przez pewien czas Louis C.K. niemal całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej.

GramTV przedstawia:

W kolejnych latach artysta stopniowo wracał na scenę, zaczynając od niespodziewanych występów w klubach komediowych. Równolegle publikował swoje materiały niezależnie, omijając duże platformy i budując relację z widzami bez pośredników. W ten sposób ukazały się m.in. jego kolejne programy stand-upowe.

Nowy program „Ridiculous” to jednak wyraźny sygnał powrotu do mainstreamu. Komik pracował nad materiałem przez blisko rok, występując w teatrach i halach na terenie Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wystąpi jako jedna z głównych gwiazd wydarzenia Netflix Is a Joke Fest, które odbędzie się w Hollywood Bowl.

Powrót Louisa C.K. do dużej platformy z pewnością wywoła dyskusję. Z jednej strony komik przez lata utrzymywał dużą popularność i przyciągał publiczność, z drugiej – jego nazwisko wciąż budzi kontrowersje. To na pewno będzie jeden z głośniejszych stand-upów nadchodzących miesięcy.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/louis-ck-netflix-special-ridiculous-hollywood-bowl-1236705648/

Tagi:

Popkultura
Netflix
kontrowersje
aktor
skandal
molestowanie
stand-up
żart
komik
Louis C.K.
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112