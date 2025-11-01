Kontrowersyjna decyzja Activision. Przedsprzedażowy bonus z Call of Duty: Black Ops 7 został usunięty

Gracze nie otrzymają tego DLC w najnowszej odsłonie serii.

Na niespełna dwa tygodnie przed premierą Call of Duty: Black Ops 7, Activision zdecydowało się na zaskakujący krok, który nie spodobał się części graczy. Pakiet bonusowy Reznov Challenge Pack, dostępny do zamówień przedpremierowych, nie będzie dostępny w najnowszej odsłony serii. Decyzję tłumaczy się zmianą podejścia do zawartości między szóstą a siódmą częścią Black Ops. Call of Duty: Black Ops 7 – pakiet Reznov Challenge nie będzie dostępny w nowej części serii Zgodnie z aktualizacją opublikowaną na oficjalnej stronie FAQ gry, gracze, którzy zdecydują się na zakup Black Ops 7 przed premierą zaplanowaną na 14 listopada, wciąż będą mogli korzystać z zawartych w pakiecie skinów w Call of Duty: Black Ops 6 oraz Warzone. Jednak w samej nadchodzącej odsłonie operatorzy z pakietu nie będą już dostępni. Dla wielu fanów serii to kontrowersyjna decyzja, zwłaszcza że pierwotnie oferta miała obowiązywać także w nowej grze.

Decyzja Activision wywołała falę niezadowolenia w społeczności graczy. Krytyka pojawiła się już wcześniej, po zapowiedzi rezygnacji z funkcji Carry Forward, czyli możliwości przenoszenia wybranych elementów kosmetycznych między grami. Firma postanowiła pójść jeszcze dalej, eliminując z gry nierealistyczne skiny oraz współprace z markami zewnętrznymi, co ma być elementem powrotu serii do bardziej stonowanego, militarnego klimatu.

Wcześniej, bo we wrześniu, firma ogłosiła również modyfikacje w skinach oferowanych w edycji Vault, które miały lepiej odpowiadać oczekiwaniom graczy. Zmiany te zostały przyjęte nieco cieplej, choć wciąż nie obyło się bez zastrzeżeń. Tymczasem całkowite usunięcie zawartości przedpremierowej, mimo zachowania jej w starszych tytułach, spotkało się z niezrozumieniem. Nie tylko kosmetyka uległa zmianie. Treyarch i Activision zaskoczyli graczy także na polu rozgrywki. Krótko po zakończeniu fazy beta ogłoszono, że Black Ops 7 zrezygnuje z systemu dobierania graczy na podstawie umiejętności (SBMM). Zamiast tego powróci klasyczny matchmaking, który nie był obecny w serii od sześciu lat. Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje już 14 listopada. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X /S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.