Konta limitowane Epic Games - o co chodzi?

Epic Games ogłosiło wprowadzenia w swoich grach usługi, dzięki której lepiej chronieni mają być najmłodsi gracze. Konta limitowane mają zapewnić dzieciom zabawę w bezpiecznych warunkach, jednocześnie pozwalając im nadal cieszyć się grami takimi jak Fortnite, Fall Guys czy Rocket League. Idea amerykańskiego producenta jest jak najbardziej słuszna, ale czy sprawdzi się w praktyce? Jak zawsze, wszystko leży w rękach rodziców i opiekunów, przecież to oni mają faktyczny wpływ na to, w co grają ich pociechy.

Jak działają konta limitowane w Epic Games?

Gracze na całym świecie zostaną jednorazowo poproszeni o podanie swojego wieku podczas logowania na konto Epic Games Store lub uruchomiania jednej z gier. Konto Epic należące do młodszych graczy otrzyma status limitowanego, a jego właściciele zostaną poproszeni o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, dzięki czemu możliwe zostanie rozpoczęcie procesu udzielenia zgody rodzicielskiej.



Młodociani gracze nadal będą mogli korzystać z Epic Games, ale dostęp do niektórych funkcji zostanie im udzielony dopiero po skonfigurowaniu ustawień kontroli rodzicielskiej. Gdy rodzic lub opiekun odpowiednio dostosuje ustawienia, to podopieczni otrzymają dostęp do funkcji wybranych w ustawieniach, a ich konto przestanie mieć status limitowanego.



Po więcej informacji na temat tego, jak działają konta limitowane, odsyłamy Was na oficjalną stronę Epic Games. Tam wszystko zostało obszernie i szczegółowo wyjaśnione. Znajdziecie tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.



Jeśli jesteście rodzicami, to chętnie posłuchamy o Waszych sposobach na zapewnienie dzieciakom bezpieczeństwa podczas wirtualnej zabawy. Dajcie nam znać w komentarzach.