Konsolowe wersje American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 nie trafią na PS5 i XSX w 2025 roku

Użytkownicy konsol będą musieli jeszcze trochę poczekać, aby pojeździć ciężarówkami. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator dopiero w 2026 roku.

Fani wirtualnych ciężarówek będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Studio SCS Software ogłosiło, że wersje gier American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 przeznaczone na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S nie zadebiutują przed 2026 rokiem. ETS 2 i ATS na konsolach dopiero w 2026 roku Informacja została potwierdzona w najnowszym odcinku vlogowej serii “Dev Talk”, opublikowanym 10 października 2025 roku, w całości poświęconym wersjom konsolowym. Producent odpowiedzialny za porty, Jakub Mraz, wyjaśnił, że mimo dużego postępu w pracach, premiera nie odbędzie się w 2025 roku:

Na tym etapie jesteśmy pewni, że gry nie ukażą się w 2025 roku na nowych platformach. Konkretna data premiery zostanie ustalona w zależności od wyników wewnętrznych testów, ocen i wydajności. Chcemy mieć pewność, że gracze dostaną naprawdę dopracowany produkt. Jak dodał Mraz, około 90–95 procent prac technicznych nad wersjami konsolowymi jest już ukończone, jednak studio nie chce spieszyć się z premierą, aby nie zawieść oczekiwań fanów. Mraz zapowiedział również, że SCS Software planuje publikować teasery i materiały promocyjne w miarę zbliżania się do premiery. Firma nie ujawniła jeszcze oficjalnej mapy drogowej projektu, ale zasugerowała, że więcej szczegółów zostanie ogłoszonych wkrótce. Przygotowujemy coś specjalnego. Wkrótce zdradzimy więcej o tym, co nadejdzie po premierze oraz jakie nowe funkcje trafią do gry.

Tymczasem zarówno American Truck Simulator jak i Euro Truck Simulator 2 wciąż rozwijają się na PC. Do obu tytułów trafiły niedawno nowe dodatki: Road Trip DLC do American Truck Simulator wprowadza możliwość prowadzenia samochodów osobowych (potwierdzono m.in. modele Ford i Dodge/RAM)

Coaches DLC do Euro Truck Simulator 2 dodaje tryb oparty na prowadzeniu autobusów Rozszerza się również mapa świata w obu grach, ponieważ w Euro Truck Simulator 2 wkrótce zadebiutuje Islandia, a w American Truck Simulator w przygotowaniu są stany Dakota Południowa oraz Illinois.