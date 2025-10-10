Zaloguj się lub Zarejestruj

Konsolowe wersje American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 nie trafią na PS5 i XSX w 2025 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 18:00
Użytkownicy konsol będą musieli jeszcze trochę poczekać, aby pojeździć ciężarówkami. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator dopiero w 2026 roku.

Fani wirtualnych ciężarówek będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Studio SCS Software ogłosiło, że wersje gier American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 przeznaczone na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S nie zadebiutują przed 2026 rokiem.

ETS 2 i ATS na konsolach dopiero w 2026 roku

Informacja została potwierdzona w najnowszym odcinku vlogowej serii “Dev Talk”, opublikowanym 10 października 2025 roku, w całości poświęconym wersjom konsolowym. Producent odpowiedzialny za porty, Jakub Mraz, wyjaśnił, że mimo dużego postępu w pracach, premiera nie odbędzie się w 2025 roku:

Na tym etapie jesteśmy pewni, że gry nie ukażą się w 2025 roku na nowych platformach. Konkretna data premiery zostanie ustalona w zależności od wyników wewnętrznych testów, ocen i wydajności. Chcemy mieć pewność, że gracze dostaną naprawdę dopracowany produkt.

Jak dodał Mraz, około 90–95 procent prac technicznych nad wersjami konsolowymi jest już ukończone, jednak studio nie chce spieszyć się z premierą, aby nie zawieść oczekiwań fanów.

Mraz zapowiedział również, że SCS Software planuje publikować teasery i materiały promocyjne w miarę zbliżania się do premiery. Firma nie ujawniła jeszcze oficjalnej mapy drogowej projektu, ale zasugerowała, że więcej szczegółów zostanie ogłoszonych wkrótce.

Przygotowujemy coś specjalnego. Wkrótce zdradzimy więcej o tym, co nadejdzie po premierze oraz jakie nowe funkcje trafią do gry.

Tymczasem zarówno American Truck Simulator jak i Euro Truck Simulator 2 wciąż rozwijają się na PC. Do obu tytułów trafiły niedawno nowe dodatki:

  • Road Trip DLC do American Truck Simulator wprowadza możliwość prowadzenia samochodów osobowych (potwierdzono m.in. modele Ford i Dodge/RAM)
  • Coaches DLC do Euro Truck Simulator 2 dodaje tryb oparty na prowadzeniu autobusów

Rozszerza się również mapa świata w obu grach, ponieważ w Euro Truck Simulator 2 wkrótce zadebiutuje Islandia, a w American Truck Simulator w przygotowaniu są stany Dakota Południowa oraz Illinois.

Źródło:https://traxion.gg/american-truck-simulator-and-euro-truck-simulator-2s-ps5-and-xbox-series-xs-versions-wont-be-out-in-2025

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 18:08

Road Trip i Coaches nie miały jeszcze premiery. Na razie zostały zapowiedziane i można je dodać do listy życzeń (nie ma daty premiery).




