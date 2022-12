Konkurs świąteczny gram.pl i Actina - zgarnij świetne nagrody!

Idą święta! Mamy więc dla was specjalny konkurs z tej okazjI!

Umieść na swoim Facebooku, TikToku lub Instagramie nietypowe życzenia świąteczne wraz z hasztagiem #KonkursGramZActina ! Będziemy oceniać najciekawsze, najbardziej pomysłowe i nietypowe prace, więc macie szansę wykazać się swoją kreatywnością. Link ze swoim zgłoszeniem konkursowym prześlij do nas na adres konkurs@gram.pl - będzie łątwiej je namierzyć! Pamiętaj również o tym, aby Twój profil był dostępny publicznie.

Zapraszamy na konkurs, w którym do zgarnięcia jest cała masa nagród od naszych partnerów Actina , MSI Gaming, AGON by AOC, COBI , JBL , Pyszne.pl , Kingston Technology i nagroda główna - k omputer gamingowy ! Wszystkie znajdziecie poniżej na zdjęciach.

Na wasze prace czekamy do 19. grudnia do godziny 23:59. Laureatów wyłonimy do dnia 21. grudnia 2022 r. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.