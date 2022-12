W ostatnim czasie dużo u nas było konkursów na stronie... to teraz przyszedł czas na Facebooka, dlatego zapraszamy pod specjalnego postu na naszym fanpage! Tym razem będzie to konkurs fotograficzny, w którym do wygrania będą trzy zestawy słuchawek Audictus Champion Pro - po jednym dla każdej z najciekawszych prac.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Pokaż moment, w którym doceniasz to, że masz bezprzewodowe słuchawki!

Tylko tyle i aż tyle, ale będziemy oceniali kreatywność oraz pomysłowość. Jest pole do popisu i wierzymy, że uda się wyciągnąć coś naprawdę ciekawego. Na wasze zdjęcia w komentarzach pod postem czekamy do 14. grudnia 2022 roku do godziny 23:59. Autorów najciekawszych prac wyłonimy do dnia 16. grudnia 2022.