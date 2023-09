Konkurs - opisz funkcję smoczego przycisku MSI i wygraj!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy, że w komentarzu pod tym postem na Facebooku w ciekawy, kreatywny sposób odpowiesz na pytanie:

Gdyby tak Twój laptop mógł mieć na klawiaturze dodatkowy przycisk, który spełnia funkcję usprawniającą grę – co by to było? W jakie gry lubisz grać i jaką ekstra funkcję mógłby Ci dać smoczy przycisk? Na ciekawe odpowiedzi czekamy do 24. września 2023 r. do godziny 23:59. Autorów najciekawszych komentarzy wyłonimy w ciągu trzech dni roboczych.