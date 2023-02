Wiedźmin 3 – konkurs fotograficzny zakończony. Zobaczcie zwycięskie screeny

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia studio CD Projekt RED zaprosiło fanów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym , w którym główną nagrodą był fotel gamingowy TITAN Evo 2022 The Witcher Edition oraz wiedźmińskie gadżety. Deweloperom udało się już wyłonić zwycięzców, dzięki czemu mamy okazję przyjrzeć się najpiękniejszym „Pocztówkom z Kontynentu”.

Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).

