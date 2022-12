Pocztówki z Kontynentu – ruszył konkurs fotograficzny dla fanów Wiedźmina 3

Swoje prace można zgłaszać do 10 stycznia pod tym adresem. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanych zrzutów ekranu nie można edytować przy użyciu żadnego oprogramowania (nie dotyczy obracania i przycinania zrzutu). Gracze mogą natomiast przesłać jeden screen w ramach każdej kategorii.



CD Projekt RED podkreśla jednak, że w całym konkursie można wygrać wyłącznie jedną nagrodę. Jury składające się z członków polskiego studia wybierze ze wszystkich zgłoszeń trzy najlepsze prace i przyzna im miejsca od 1 do 3. Oznacza to, że łącznie będzie aż 9 zwycięzców.



Nagrodą za pierwsze miejsce będzie fotel Gamingowy TITAN Evo 2022 The Witcher Edition oraz wiedźmińskie gadżety. Osoba, która zajmie drugie miejsce, otrzyma mysz Alienware 610m, klawiaturę Alienware 510K i wspomniane wyżej gadżety. Za zajęcie trzeciej lokaty CD Projekt RED wręczy natomiast mysz Alienware 610m, podkładkę pod mysz Alienware i zestaw gadżetów. Regulamin konkursu znajdziecie pod tym adresem.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z „next-genowej” wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).

Wczytywanie ramki mediów.