Konkurs dla fanów Cyberpunka 2077. Zgarnij kolekcjonerską figurkę lub książkę

Od premiery Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dzielą nas nieco ponad trzy tygodnie. Jeszcze przed pojawieniem się dodatku najnowsza produkcja CD Projekt RED ma otrzymać ogromną aktualizację. To jednak nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów wspomnianego tytułu. Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy bowiem konkurs, w którym do wygrania jest m.in. kolekcjonerska figurka V z gry Cyberpunk 2077.

Wygraj kolekcjonerską figurkę V z Cyberpunk 2077 lub książkę „Cyberpunk 2077: BEZ_PRZYPADKU” Rafała Kosika

Oprócz figurki przedstawiającej głównego bohatera gry Cyberpunk 2077 do wygrania jest również jedna z 10 książek Rafała Kosika „Cyberpunk 2077: BEZ_PRZYPADKU”. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie i mieć szansę na zgarnięcie wymienionych wyżej nagród? Już spieszymy z odpowiedzią.