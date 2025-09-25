Konkurent Diablo zmierza na PlayStation 5. Last Epoch trafi na konsole z nowym DLC

PlayStation 5 wzbogaci się o Last Epoch.

Studio Eleventh Hour Games oficjalnie ogłosiło plany wprowadzenia Last Epoch na konsolę PlayStation 5. Twórcy zapowiedzieli również kolejny duży dodatek, nazwany Orobyss. Według komunikatu prasowego wersja Last Epoch przeznaczona dla PS5 zadebiutuje równocześnie z rozszerzeniem. Last Epoch zmierza na PlayStation 5. Twórcy szykują też dodatek Orobyss Na ten moment nie została jeszcze ustalona i potwierdzona konkretna data premiery Last Epoch na PlayStation 5. Ogłoszenie miało natomiast miejsce podczas transmisji State of Play, w trakcie której zaprezentowano dedykowany zwiastun promujący zarówno debiut na konsoli Sony, jak i nadchodzące rozszerzenie.

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo ujawnienia nazwy, trailer nie dostarczył zbyt wielu szczegółów dotyczących faktycznej zawartości, jaką zaoferuje graczom rozszerzenie Orobyss. Wersja Last Epoch szykowana z myślą o konsoli PlayStation 5 ma zapewnić dostęp do wszystkich pięciu grywalnych klas postaci, które gracze znają już z wydania pecetowego. Gracze otrzymają też trzy specjalizacje dla każdej z klas oraz w sumie ponad 120 unikalnych umiejętności.

Na koniec przypominamy, że Last Epoch zadebiutowało na rynku w pełnej wersji 21 lutego 2024 roku. Gra od Eleventh Hour Games obecnie jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



