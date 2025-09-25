Konkurent Diablo zmierza na PlayStation 5. Last Epoch trafi na konsole z nowym DLC

Studio Eleventh Hour Games oficjalnie ogłosiło plany wprowadzenia Last Epoch na konsolę PlayStation 5. Twórcy zapowiedzieli również kolejny duży dodatek, nazwany Orobyss. Według komunikatu prasowego wersja Last Epoch przeznaczona dla PS5 zadebiutuje równocześnie z rozszerzeniem.
Last Epoch zmierza na PlayStation 5. Twórcy szykują też dodatek Orobyss
Na ten moment nie została jeszcze ustalona i potwierdzona konkretna data premiery Last Epoch na PlayStation 5. Ogłoszenie miało natomiast miejsce podczas transmisji State of Play, w trakcie której zaprezentowano dedykowany zwiastun promujący zarówno debiut na konsoli Sony, jak i nadchodzące rozszerzenie.
