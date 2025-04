Konkurent Diablo 4 i Path of Exile 2 ze świetnymi wynikami. Last Epoch zyskuje po premierze Sezonu 2

Gracze bardzo chętnie powrócili lub dopiero zaczęli swoją przygodę w Last Epoch - w szczytowym momencie w Last Epoch na Steamie grało równocześnie aż 136 tysięcy osób. Tytuł trafił także do top 10 bestsellerów na platformie Valve, zajmując obecnie szóste miejsce w tej kwestii.

Last Epoch zadebiutowało w pełnej wersji w lutym 2024 roku. Tytuł jest dostępny wyłącznie na PC. Na ten moment ostatnie oceny są znacznie lepsze od wszystkich opinii wystawionych od premiery, choć te nie są w żaden sposób złe. Wszytkich recenzji uzbierało się blisko 95 tysięcy i 78 procent z nich jest pozytywnych, a najnowsze 4 tysiące są aż w 88 procentach przychylne.