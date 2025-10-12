Konkurencja dla Total War do ogrania za darmo. Ambitna strategia doczekała się wersji demo na Steam

W nowej wersji demonstracyjnej znalazły się gruntowne ulepszenia interfejsu, sztucznej inteligencji oraz mechaniki bitewnej. Gracze ponownie otrzymają dostęp do symulatora starć w domyślnym rozmiarze pola bitwy, czterech frakcji i trzech map. Jedna z nich została całkowicie zmieniona, a armie zyskały nowe jednostki, w tym słonie bojowe, o które prosili fani.

W ramach nadchodzącego Steam Next Fest ponownie udostępniono demo Strategos , gry strategicznej przenoszącej graczy w czasy starożytnych wojen. Twórcy przygotowali szereg istotnych zmian, które mają znacząco odświeżyć wrażenia z rozgrywki.

Produkcja pozwala na inscenizowanie starć w skali, podobnych do tych z serii Total War. Na ekranie pojawiają się tysiące żołnierzy, a gracze mogą odtwarzać zarówno autentyczne bitwy starożytności, jak i własne alternatywne scenariusze.

Strategos stawia na realizm pola walki: od manewrów wielkich formacji, przez nieuporządkowane szarże, po dezercje i szok bojowy. Ważną rolę odgrywają również teren, ograniczona widoczność oraz dowodzenie. Dzięki temu produkcja łączy taktyczną głębię klasycznych bitew stołowych z płynnością starć w czasie rzeczywistym.

Gra obejmuje niemal tysiąc lat historii klasycznego antyku – od hoplitów i perskich Nieśmiertelnych z czasów wojen grecko-perskich, przez potęgę Rzymu i Kartaginy, aż po wschodzące Imperium Sasanidów. Gracze będą mogli dowodzić jedną z niemal 120 frakcji, wśród których znajdą się m.in. imperia hellenistyczne, Persowie Achemenidzcy, Galowie, Germanie, Iberowie, Umbrzy, Samnici, Greckie polis, Trakowie i wiele innych. Twórcy obiecują również ponad 250 unikalnych jednostek.

Przypomnijmy, że Strategos nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Gra ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych w 2025 roku. Niestety produkcja nie zaoferuje polskiej wersji językowej, przynajmniej na premierę.