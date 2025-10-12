Zaloguj się lub Zarejestruj

Konkurencja dla Total War do ogrania za darmo. Ambitna strategia doczekała się wersji demo na Steam

Radosław Krajewski
2025/10/12 12:00
0
0

Strategos jest już dostępny do sprawdzenia.

W ramach nadchodzącego Steam Next Fest ponownie udostępniono demo Strategos, gry strategicznej przenoszącej graczy w czasy starożytnych wojen. Twórcy przygotowali szereg istotnych zmian, które mają znacząco odświeżyć wrażenia z rozgrywki.

Strategos
Strategos

Strategos – udostępniono demo gry na Steam

W nowej wersji demonstracyjnej znalazły się gruntowne ulepszenia interfejsu, sztucznej inteligencji oraz mechaniki bitewnej. Gracze ponownie otrzymają dostęp do symulatora starć w domyślnym rozmiarze pola bitwy, czterech frakcji i trzech map. Jedna z nich została całkowicie zmieniona, a armie zyskały nowe jednostki, w tym słonie bojowe, o które prosili fani.

Produkcja pozwala na inscenizowanie starć w skali, podobnych do tych z serii Total War. Na ekranie pojawiają się tysiące żołnierzy, a gracze mogą odtwarzać zarówno autentyczne bitwy starożytności, jak i własne alternatywne scenariusze.

GramTV przedstawia:

Strategos stawia na realizm pola walki: od manewrów wielkich formacji, przez nieuporządkowane szarże, po dezercje i szok bojowy. Ważną rolę odgrywają również teren, ograniczona widoczność oraz dowodzenie. Dzięki temu produkcja łączy taktyczną głębię klasycznych bitew stołowych z płynnością starć w czasie rzeczywistym.

Gra obejmuje niemal tysiąc lat historii klasycznego antyku – od hoplitów i perskich Nieśmiertelnych z czasów wojen grecko-perskich, przez potęgę Rzymu i Kartaginy, aż po wschodzące Imperium Sasanidów. Gracze będą mogli dowodzić jedną z niemal 120 frakcji, wśród których znajdą się m.in. imperia hellenistyczne, Persowie Achemenidzcy, Galowie, Germanie, Iberowie, Umbrzy, Samnici, Greckie polis, Trakowie i wiele innych. Twórcy obiecują również ponad 250 unikalnych jednostek.

Przypomnijmy, że Strategos nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Gra ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych w 2025 roku. Niestety produkcja nie zaoferuje polskiej wersji językowej, przynajmniej na premierę.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3064810/view/507342099205587191

Tagi:

News
PC
Steam
demo
strategia
RTS
wersja demonstracyjna
Steam Next Fest
strategia czasu rzeczywistego
Strategos
Strategos Games
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112