Koniec z dzieleniem kont Netflixa w Polsce. Znamy ceny dodatkowych profili

Wiadomości zostały rozesłane do posiadaczy kont.

Platforma przypomniała, że osoby, które korzystają z tego samego konta w obrębie jednego gospodarstwa domowego wciąż mogą bezpłatnie korzystać z Netflixa. Nie ma również znaczenia miejsce pobytu, może być to dom, poza domem na urządzeniach mobilnych, czy laptopach, jak również w podróży, oraz hotelowych urządzeniach.

Dodanie dodatkowego użytkownika – pozostanie przy obecnym koncie należącej do innej osoby za dodatkową opłatą 9,99 zł na miesiąc.

Dodatkowe profile można dodać wyłącznie do planów Standardowego i Premium. Do Standardowego można wykupić jeden dodatkowy profil, a do Premium dwa. Firma nie ujawniła, jak będzie wyglądał proces blokowania dostępu użytkownikom spoza gospodarstwa domowego właściciela konta, jeżeli nie zdecydują się na jedną z dwóch podanych opcji. Więcej szczegółów poznamy zapewne niebawem.