Koniec wsparcia Steam dla 32-bitowych systemów Windows. Valve wyznacza datę graniczną

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 15:00



Valve rezygnuje ze wsparcia 32-bitowego Windowsa.

Steam ogłosił zmianę, która wpłynie na niewielką – ale jednak – część użytkowników. Od 1 stycznia 2026 roku firma zaprzestanie wspierania 32-bitowych systemów operacyjnych Windows. Decyzją jest częścią dążenia do modernizacji infrastruktury platformy.

Nowe regulacje dotyczą graczy, którzy korzystają z Windows 10 w jego 32-bitowej konfiguracji. Zgodnie z najnowszą ankietą sprzętową Steam z sierpnia 2025 roku, ta grupa stanowi zaledwie 0,01% wszystkich aktywnych systemów na platformie.

Od 1 stycznia 2026 roku Steam zakończy wsparcie dla systemów działających w wersjach 32-bitowych Windows. Obecnie jedyną obsługiwaną wersją 32-bitową jest Windows 10 32-bit, używany jedynie na 0,01% komputerów według danych z ankiety sprzętowej Steam. System Windows 10 64-bit nadal będzie wspierany, a gry 32-bitowe wciąż będą działać.

Użytkownicy, którzy zdecydują się pozostać przy 32-bitowym Windows 10 po dacie granicznej, nie będą otrzymywać aktualizacji w tym poprawek bezpieczeństwa. Valve zaznaczyło, że Steam Support nie będzie świadczyć pomocy technicznej w przypadku problemów na nieobsługiwanych systemach.

Zmiana ta jest konieczna, ponieważ kluczowe funkcje Steam opierają się na sterownikach i bibliotekach, które nie są wspierane w systemach 32-bitowych. Przyszłe wersje Steam będą działały wyłącznie na 64-bitowych Windowsach. Valve zdecydowanie zachęca użytkowników 32-bitowych wersji do jak najszybszej aktualizacji. – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dla zdecydowanej większości użytkowników decyzja Valve nie powinna jakkolwiek wpłynąć na korzystanie z platformy. Jednak dla osób, które wciąż polegają na 32-bitowym Windowsie, odliczanie do stycznia 2026 roku już się rozpoczęło, co powinno być sygnałem do podjęcia odpowiednich działań.

Źródło:https://twistedvoxel.com/steam-to-discontinue-support-for-windows-32-bit-systems-in-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

