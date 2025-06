Koniec wsparcia dla wysoko ocenianej gry na PSVR i PSVR2. Twórcy skupiają się na nowych projektach

Patrząc w przyszłość i planując kolejny wielki krok dla Beat Sabera, podjęliśmy decyzję o zakończeniu wydawania aktualizacji na PlayStation 4 i PlayStation 5 począwszy od czerwca 2025 roku. Nasza pasja do rzeczywistości wirtualnej pozostaje niezmienna. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie niesie przyszłość, i tym, co możemy zaoferować fanom Beat Sabera, którzy towarzyszyli nam przez ostatnie siedem lat.

Ta informacja oznacza, że użytkownicy PlayStation 4 i PlayStation 5 nie otrzymają już żadnych nowych aktualizacji ani dodatkowej zawartości do pobrania, co obejmuje pakiety muzyczne i utwory. Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie, studio Beat Games koncentruje się na przyszłości.

Pomimo zakończenia aktualizacji i dostarczania nowej zawartości, Beat Saber pozostanie w pełni grywalne. Gracze zachowają pełny dostęp do wszystkich treści, które nabyli przed 18 czerwca 2025 roku, w tym do podstawowej wersji gry, piosenek i pakietów muzycznych. Co więcej, tytuł będzie nadal dostępny do zakupu w cyfrowych sklepach PlayStation 4 i PlayStation 5.

Ważną zmianą jest jednak zaprzestanie działania trybu wieloosobowego. Od 21 stycznia 2026 roku, multiplayer w Beat Saber na PlayStation 4 i PlayStation 5 zostanie wyłączony.

Beat Saber to dynamiczna aplikacja VR, która łączy zapierającą dech w piersiach neonową grafikę z energetyczną muzyką elektroniczną, ręcznie stworzonymi poziomami i dopracowaną rozgrywką akcji. Poczuj flow!

Warto przy okazji zaznaczyć, że Beat Saber cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na platformie Steam.