To zawsze Agatha z pierwszymi recenzjami. Krytycy mają mieszane odczucia co do nowego serialu z MCU

Nowy serial Marvela wyraźnie nie jest to serial dla wszystkich.

Krytycy chwalą serial, że jest czymś zupełnie innym, a nawet oryginalnym, dla całego MCU. Recenzenci wymieniają wśród plusów humor, chemię między bohaterkami, a także świetnie napisane i zagrane role. W opiniach często pada stwierdzenie, że To zawsze Agatha zyskuje na tym, że serial nie jest przepełniony efektami specjalnymi.

Dzisiaj zadebiutował nowy serial Marvela na Disney+. Pierwsze dwa odcinki To zawsze Agatha są już dostępne do obejrzenia, a wraz z nimi zadebiutowały recenzje, które nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy warto sięgnąć po ten tytuł. W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się tylko 67% pozytywnych opinii z 51 recenzji. Średnia ocena wynosi 6,8/10. Podobny rezultat miało Echo, które pojawiło się na początku tego roku. W Rotten Tomatoes tamta produkcja miała 70% pozytywnych recenzji z 88 tekstów, ze średnią notą na poziomie 6,4/10. Również Metacritic potwierdza, że To zawsze Agatha ma mieszane opinie i średnia ocena wynosi 67/100 z 28 opinii.

W bardziej negatywnych recenzjach możemy jednak przeczytać, że historia jest słaba, a żarty najczęściej nie trafiają. Niektórym krytykom nie podoba się, że To zawsze Agatha zbyt długo trzyma swoje tajemnice, nie dając nawet solidnych wskazówek do tego, żeby rozwiązać zagadkę pochodzenia tajemniczego Nastolatka czy Zielonej Wiedźmy. Najnowszy serial Marvela zbiera również krytykę za sam swój koncept, czyli bycie spin-offem spin-offu, gdzie głównymi bohaterkami są drugoplanowe postacie z innych produkcji, które nie są na tyle ciekawe, aby otrzymać własny serial. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Wszystko jest sprytnie zrobione i bardzo zabawne, ale także trzymające w napięciu i trochę przerażające, a oparte jest to na udanej kombinacji tego, co nadprzyrodzone i banalne. Hahn jest przezabawna, co czyni ją sympatyczną, ciekawą bohaterką, niezależnie od jej wybryków i uszczypliwych uwag – Los Angeles Times.

Fani, którzy z niecierpliwością czekali na To zawsze Agatha od zakończenia WandaVision, z pewnością będą zadowoleni z serialu. Co więcej, ta produkcja stanowi także atrakcyjny punkt wejścia dla nowych fanów, sprawiając wrażenie początku nowej, pełnej magii przygody w MCU z postaciami, które wcześniej nie były w centrum uwagi – Collider.

Pomimo tego, że historia momentami prowadzona jest nieco pośpiesznie, dwuczęściowa premiera świetnie ilustruje tragiczne okoliczności, w jakich Agatha i jej nowy sabat podążają Drogą Czarownic – IGN.

Urocza mieszanka dowcipnego humoru, mocnych występów aktorskich i urzekającej nostalgii, która sprawia, że ​​jest to doskonały serial na Halloween. Już sam magnetyzm Kathryn Hahn Cię oczaruje – Empire.

Jak można się było spodziewać po tak zgranej obsadzie, po prostu spędzanie wspólnie z nimi czasu jest przyjemnością. To, że wszyscy bardzo nienawidzą Agaty, z pozornie dobrego powodu, tylko dodaje zabawy – The Hollywood Reporter.

Istnieje możliwość, że te odmienne elementy połączą się w zadowalający sposób, gdy cała historia w serialu stanie się jasna. Na razie To zawsze Agatha to wystarczająco zabawny sposób na spędzenie czasu przed nadchodzącym Halloween dla tych, którzy kochają motyw czarownic. Ale dla większości fanów Marvela nie będzie to pozycja obowiązkowa – Entertainment Weekly.

Hokus pokus dla pokolenia Z. Jednak żarty i scenografie często nie trafiają w sedno. Główny problem polega na tym, że podobnie jak w przypadku niedawnych seriali z Gwiezdnych Wojen, jak Ahsoka i Akolita, oglądamy teraz spin-offy spin-offów z drugoplanowymi postaciami – The Times.