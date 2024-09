Hitowe sci-fi od Netflixa powraca. Nowy zwiastun Hellbound zdradza datę premiery 2. sezonu

Jung Jinsu, założyciel kultu religijnego Nowa Prawda, powraca po kilkuletnim skazaniu na piekło. Po powrocie zdaje sobie sprawę z nakazów Nowej Prawdy i jej bardziej ekstremalnej sekty, Grotu Strzały, która obecnie rządzi społeczeństwem. Kiedy jednak Jinsu dowiaduje się, że nie jest jedynym, który powrócił do krainy żywych, stara się zrozumieć, co zmartwychwstanie z nim zrobiło – i dla niego. Czy zmartwychwstanie rzeczywiście jest potępieniem, jak głosi Nowa Prawda, czy też może być drogą do prawdziwego zbawienia?