Serial 300 już powstaje. Zack Snyder pracuje nad prequelem swojego słynnego filmu

W czerwcu bieżącego roku ujawniono, że film 300, czyli jedna z najpopularniejszych produkcji Zacka Snydera, doczeka się serialowego prequela. Sam reżyser pracuje nad serialem, która trafi na platformę Max. Filmowiec w najnowszym wywiadzie przyznał, że prace już ruszyły i serialowy prequel 300 rzeczywiście powstaje.

Właśnie przygotowujemy się do rozpoczęcia pracy nad serialem. To świetna zabawa, kocham ten świat. Nawet podczas wstępnych spotkań rozmawialiśmy o tym, co mogłoby się wydarzyć, co przy tak wielu pomysłach dało nam dużo frajdy. W pewien sposób to jest podobne do serialu Zmierzch bogów, jeżeli chodzi o podstawy.