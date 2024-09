Tomb Raider: Legenda Lary Croft z pełnym zwiastunem. To kontynuacja ostatniej trylogii gier

W 2018 roku zakończyła się najnowsza trylogia Tomb Raidera, która miała fabularnie prowadzić do kultowej, pierwszej odsłony serii z 1996 roku. Jeszcze zanim Crystal Dynamics zakończy pracę nad zapowiedzianą już nową częścią przygód Lary Croft, to słynna archeolożka będzie kontynuować swoją legendę w animowanym serialu od Netflixa. Podczas Geeked Week platforma zaprezentowała pełny zwiastun Tomb Raider: Legenda Lary Croft, który pokrótce przedstawia fabułę nowej przygody panny Croft, a także bohaterów i sceny akcji i poszukiwanie skarbów, które będzie równie widowiskowe i ekscytujące, co te w grach. Najnowszy zwiastun animacji zobaczycie poniżej.

Akcja Tomb Raider: Legenda Lary Croft rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w ostatniej trylogii Crystal Dynamics, składającej się z Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Lara opuszcza swoich przyjaciół i wyrusza samotnie na coraz bardziej niebezpieczne wyprawy. Jednak bohaterka będzie zmuszona wrócić w rodzinne strony, gdy z posiadłości rodu Croftów zostanie skradziony potężny chiński artefakt przez złodzieja z nieprawdopodobnymi powiazaniami osobistymi z Larą. Jej śmiała pogoń zabierze ją w przygodę dookoła świata i do głębi zapomnianych grobowców, gdzie będzie zmuszona zmierzyć się ze swoim prawdziwym ja i zdecydować, jaką bohaterką chce być.