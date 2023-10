Wznowiono prace nad Wiedźminem od Netflixa. Piąty sezon będzie ostatnim?

Wiedźmin – prace nad serialem wznowione

Informację o powrocie do prac nad serialem Netflixa potwierdził producent i scenarzysta Javier Grillo-Marxuach. W serwisie X opublikował zdjęcie, na którym pozuje z wiedźmińskim medalionem, noszonym w serialu przez Geralta. W poście napisał, że „wracamy”, co odnosi się do scenarzystów, którzy mogą kontynuować pracę nad skryptami do czwartego i piątego sezonu.

Wracamy, wiedźmini!

Wczytywanie ramki mediów.

Według niedawnych doniesień piąty sezon Wiedźmina ma być ostatnim. Twórcy chcą rozpocząć pracę nad piątą serią od razu po zakończeniu produkcji czwartego sezonu. Z tego powodu pisarze już teraz rozpoczęli pracę nad scenariuszami do piątego sezonu, gdyż według wcześniejszych informacji, skrypty do czwartej serii zostały już niemal ukończone jeszcze przed startem strajku scenarzystów.