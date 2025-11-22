Koniec pewnej ery w Gwiezdnych wojnach. Fani obawiają się o przyszłość marki po ostatnich informacjach

Może filmy i seriale nadrobią te braki w przyszłym roku.

Wygląda na to, że nadciąga kres intensywnego okresu komiksowego w świecie Gwiezdnych wojen. Choć ostatnie lata przyniosły wiele nowych serii, pierwsze zapowiedzi Marvela na początek 2026 roku sugerują znaczące ograniczenie liczby publikacji. To może oznaczać zarówno spadek zainteresowania odbiorców, jak i przygotowania do dużych zmian w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny – tylko trzy nowe komiksy zapowiedziano na 2026 roku Na luty zaplanowano zaledwie dwa tytuły z uniwersum Gwiezdnych wojen. Pierwszy z nich to Star Wars #10, czyli kontynuacja głównej linii fabularnej, która obecnie rozgrywa się w erze po wydarzeniach z filmu Powrót Jedi. Fani od miesięcy czekają na dynamiczny rozwój tej opowieści, ponieważ jej start w 2025 roku spotkał się z krytyką o zbyt powolnym tempie prowadzenia akcji.

Druga pozycja to Jar Jar #1, czyli próba odczarowania jednego z najbardziej krytykowanych bohaterów trylogii prequeli. Tytułowy Gunganin ma otrzymać szansę na rehabilitację u boku znacznie cieplej przyjętego Jedi Kellerana Beqa. Twórcy zapewniają, że projekt ma pokazać nowe oblicze bohatera. W zapowiedziach padają słowa Ahmeda Besta, który w filmach wcielał się w Jar Jara i współtworzy komiks. Ta historia pozwala mi ukazać Jar Jara takiego, jakim zawsze chciałem go widzieć.

To nie jedyne zmiany, które budzą niepokój fanów. Brakuje zapowiedzi dalszego ciągu niezwykle dobrze ocenianej serii Legacy of Vader autorstwa Charlesa Soule’a. Ostatni potwierdzony numer to styczniowy Legacy of Vader #12. Podobny los może spotkać popularną Doctor Aphrę: Chaos Agent, jedną z nielicznych serii koncentrujących się na bohaterce stworzonej wyłącznie na potrzeby komiksów. Dla wielu odbiorców to sygnał poważnego wyhamowania rozbudowywania Gwiezdnych wojen poprzez komiksy. Trudno jednoznacznie ocenić, czy mamy do czynienia z chwilowym przestojem, czy początkiem dużej rewolucji w sposobie rozwijania gwiezdnowojennego kanonu na kartach komiksów. Warto przypomnieć, że w przyszłym roku otrzymamy długo oczekiwany pierwszy kinowy film z Gwiezdnych wojen od czasu premiery Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku, czyli The Mandalorian & Grogu. Pojawią się również nowe seriale, w tym drugi sezon Ahsoki.

