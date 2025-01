Koniec pewnej ery w Electronic Arts. Firma na dobre zamyka Origin

Origin zadebiutował w czerwcu 2011 roku, jako podstawowa platforma i sklep z cyfrowymi grami od Electronic Arts. Była to odpowiedź korporacji na Steam, która wymagała aktywacji gier od EA na właśnie tej platformie. Jednak w 2022 roku Origin został zastąpiony przez EA App, a już wkrótce doczekamy się ostatecznego pożegnania ze starszą platformą. Firma poinformowała, że Origin będzie aktywny tylko do kwietnia bieżącego roku, a po tym terminie serwery zostaną wyłączone i gracze stracą dostęp do swojej biblioteki gier.

Electronic Arts wyłącza Origin i zachęca graczy do przesiadki na EA App

Electronic Arts opublikowało oświadczenie, w którym podali, że Origin będzie dostępny wyłącznie do 17 kwietnia. Jest to związane z końcem wsparcia dla Windowsa w 32-bitowej wersji. Tym samym użytkownicy tych systemów operacyjnych od Microsoftu nie będą mogli skorzystać zarówno z Origina, jak i EA App, które nie obsługuje Windowsa 32-bitowego.