Koniec pewnej ery. Serwery ostatniej FIFY zostaną wyłączone jeszcze w tym miesiącu

Electronic Arts poinformowało, że serwery FIFA 23 zostaną wyłączone 30 października 2025 roku. To oficjalny koniec współpracy EA z FIFA, która trwała nieprzerwanie przez trzy dekady. Po rozstaniu z federacją amerykański wydawca rozpoczął nowy rozdział pod marką EA Sports FC, a FIFA 23 pozostała ostatnią odsłoną sygnowaną oryginalnym logotypem.

FIFA 23 – koniec wsparcia online

Informacja o zamknięciu serwerów pojawiła się na stronie EA Service Updates. Jak wynika z komunikatu, wszystkie funkcje sieciowe zostaną wyłączone na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gracze wciąż będą mogli korzystać z trybów offline, jednak Ultimate Team, Pro Clubs, tryb kooperacji online czy aktualizacje składów przestaną działać.