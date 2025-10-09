Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec pewnej ery. Serwery ostatniej FIFY zostaną wyłączone jeszcze w tym miesiącu

Mikołaj Berlik
2025/10/09 08:30
0
0

EA oficjalnie kończy współpracę z organizacją FIFA.

Electronic Arts poinformowało, że serwery FIFA 23 zostaną wyłączone 30 października 2025 roku. To oficjalny koniec współpracy EA z FIFA, która trwała nieprzerwanie przez trzy dekady. Po rozstaniu z federacją amerykański wydawca rozpoczął nowy rozdział pod marką EA Sports FC, a FIFA 23 pozostała ostatnią odsłoną sygnowaną oryginalnym logotypem.

FIFA 23
FIFA 23

FIFA 23 – koniec wsparcia online

Informacja o zamknięciu serwerów pojawiła się na stronie EA Service Updates. Jak wynika z komunikatu, wszystkie funkcje sieciowe zostaną wyłączone na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gracze wciąż będą mogli korzystać z trybów offline, jednak Ultimate Team, Pro Clubs, tryb kooperacji online czy aktualizacje składów przestaną działać.

Dla wielu fanów to symboliczny moment – FIFA 23 była ostatnim rozdziałem przed przejściem serii w EA Sports FC 24. Choć gra sprzedała się znakomicie, dla Electronic Arts była też końcem pewnej epoki i początkiem nowej ery pod własną marką.

GramTV przedstawia:

Federacja FIFA nie zamierza jednak zrezygnować z gier wideo. Od miesięcy pojawiają się plotki o współpracy z 2K Games, które miałoby przejąć licencję i stworzyć zupełnie nową serię futbolową. EA odnosi się do tych doniesień z dystansem, ale przyznaje, że „konkurencja jest zdrowa i motywująca”.

Gracze mają więc ostatnie tygodnie, by pożegnać się z FIFA 23 w trybie online, zanim serwery zostaną zamknięte na zawsze.

Źródło:https://insider-gaming.com/eas-fifa-chapter-officially-ends-this-month/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA Sports
fifa
FIFA
FIFA 23
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112