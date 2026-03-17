Koniec pewnej ery. Polska legenda odchodzi po trzech finałach mistrzostw świata

Bycie legendą takiej gry jak Counter-Strike to nie byle co. Szczególnie, gdy mówi się o tobie jednocześnie jako o jednym z najlepszych graczy swojej generacji.

Kimś takim jest Filip “NEO” Kubski. Dla wielu najlepszy na świecie zawodnik czasów Counter-Strike’a 1.6. Foto: ESL / Helena Kristiansson Filip “NEO” Kubski opuszcza FaZe Od 3 lat NEO kontynuował swoją przygodę z Counter-Strike’em już nie jako zawodnik, a jako trener. Latem 2023 roku objął on bowiem stery FaZe Clanu, czyli amerykańskiej organizacji, w której występował jako gracz między majem a wrześniem 2019 roku. Dla Polaka był to debiutancki angaż w nowej roli, ale dziś można powiedzieć, że ryzyko się opłaciło. Pod wodzą Kubskiego FaZe wygrało kilka turniejów oraz przede wszystkim trzykrotnie docierało do wielkiego finału Majora CS2, czyli imprezy o randze mistrzostw świata. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce podczas wieńczącego ubiegłoroczne rozgrywki StarLadder Budapest Major 2025.

Niemniej w każdym z tych trzech razy podopieczni NEO musieli uznać wyższość swoich rywali, kończąc turniej “zaledwie” z wicemistrzostwem świata. I dziś wiemy już, że za kadencji polskiego trenera FaZe na pewno Majora nie wygra. Niespodziewanie ogłoszono bowiem, że Kubski opuszcza amerykańską organizację. Nie bez znaczenia był tutaj zapewne fatalny początek roku w wykonaniu jego podopiecznych. Dość powiedzieć, że FaZe na żadnej z imprez nie awansowało choćby do play-offów, a z zakończonego niedawno 23. sezonu ESL Pro League odpadło już w fazie online’owej, wygrywając tylko jedno z czterech spotkań. Sama organizacja postanowiła oficjalnie pożegnać byłego już trenera swojej dywizji CS2: Dziś oficjalnie rozstajemy się z naszym trenerem Counter-Strike’a, Filipem “NEO” Kubskim. Filip, dziękujemy ci za niemal 3 lata ciężkiej pracy, poświęcenia i niezapomnianych wspomnień. Zawsze będziesz częścią naszej rodziny FaZe i legendą świata CS-a. Powodzenia w tym, co nadejdzie następne! Wczytywanie ramki mediów.

W związku z odejściem NEO tymczasowo rolę trenera FaZe obejmie dotychczasowy analityk, Dominik “GruBy” Świderski. I to właśnie on poprowadzi zespół, którego częścią jest też inny Polak, Jakub “jcobbb” Pietruszewski, podczas rozpoczynającego się już 18 marca BLAST Open 2026 Season 1 w Kopenhadze.

