Quiz o grze Counter-Strike. Czy znasz na pamięć kod do bomby?

Maciej Petryszyn
2026/02/08 12:00
1
0

Jesteś w stanie wyrecytować przez sen cały kod potrzebny do podłożenia bomby, a gdy gdzieś się spieszysz, bezwiednie wyciągasz nóż? Pora, by sprawdzić, jak dużo wiesz o grze Counter-Strike.

Tagi:

Quiz
Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike
CS:GO
Counter-Strike: Source
Counter-Strike 2
Counter Strike: Global Offensive
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:08

Nie wszystko trafiłem. Jestem wyjadaczem jedynki a co za tym idzie walnąłem się co do roku kiedy wyszła dwójka i nie mam bladego pojęcia na temat skórek. 

Przypomniały mi się czasy w kafejce internetowej która oczywiście nazywała się Matrix podobnie jak chyba połowa kafejek w kraju. Prowadził ją mój znajomy. Nieraz po zamknięciu siedzieliśmy do późnej nocy tłukąc w CS-a albo Quake 3. Eh...

Też nigdy nie zwracałem uwagę na kod do bomby ale dosłownie ostatnio widziałem jakiś filmik na Youtube gdzie padło dokładnie to pytanie ale i tak strzelałem co do końcówki bo pamiętałem tylko pierwszą połowę. 




