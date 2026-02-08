Quiz o grze Counter-Strike. Czy znasz na pamięć kod do bomby?

Jesteś w stanie wyrecytować przez sen cały kod potrzebny do podłożenia bomby, a gdy gdzieś się spieszysz, bezwiednie wyciągasz nóż? Pora, by sprawdzić, jak dużo wiesz o grze Counter-Strike.
Tagi:
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.
Nie wszystko trafiłem. Jestem wyjadaczem jedynki a co za tym idzie walnąłem się co do roku kiedy wyszła dwójka i nie mam bladego pojęcia na temat skórek.
Przypomniały mi się czasy w kafejce internetowej która oczywiście nazywała się Matrix podobnie jak chyba połowa kafejek w kraju. Prowadził ją mój znajomy. Nieraz po zamknięciu siedzieliśmy do późnej nocy tłukąc w CS-a albo Quake 3. Eh...
Też nigdy nie zwracałem uwagę na kod do bomby ale dosłownie ostatnio widziałem jakiś filmik na Youtube gdzie padło dokładnie to pytanie ale i tak strzelałem co do końcówki bo pamiętałem tylko pierwszą połowę.
O nas
Kontakt
Na skróty