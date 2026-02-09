Dominacja Vitality w CS2 trwa. Mistrzowie świata wygrywają IEM Kraków 2026

Tegoroczne Intel Extreme Masters w Polsce po raz pierwszy w historii odbyło się w Krakowie. To właśnie tamtejsza TAURON Arena przez ostatnie dni gościła najlepszych graczy Counter-Strike’a 2 na świecie.

Niemniej Counter-Strike 2 staje się powoli grą, w którą rywalizuje wielu. A na końcu i tak wygrywa Team Vitality. Foto: ESL/Paweł Bastrzyk Vitality z mistrzowskim tytułem IEM Kraków 2026 To właśnie triumfatorzy obu ubiegłorocznych Majorów okazali się najlepsi podczas IEM Kraków 2026. Oczywiście trudno uznać to za zaskoczenie, bo na taki scenariusz zanosiło się jeszcze przed startem imprezy. Z drugiej strony kilka zespołów przed imprezą dokonało zmian w składach, co dawało podstawy, by liczyć, że ktoś będzie w stanie powstrzymać Vitality. Ale nikt nie był.

Koniec końców podopieczni francuskiej organizacji nie przegrali ani jednego spotkania. Co więcej, bardzo długo nikt nie potrafił nawet urwać im mapy, bo wynikiem 0:2 z Vitality przegrywały kolejno BC.Game Esports, 3DMAX, Aurora Gaming oraz MOUZ. Dopiero FURIA w wielkim finale “napoczęła” mistrzów świata na Mirage’u, wygrywając 13:11.

Niemniej kolejne trzy mapy należały już do podopiecznych Rémy’ego "XTQZZZ" Quoniama. To oni triumfowali 13:8 na Inferno, 13:2 na Nuke’u oraz wreszcie 13:10 na Overpassie. W efekcie popularne Pszczoły zamknęły cały wielki finał IEM Kraków 2026 wynikiem 3:1, co poza mistrzowskim tytułem dało im również główną nagrodę pieniężną – 400 tysięcy dolarów. Ogromny wkład w ten sukces miał Mathieu "ZywOo" Herbaut, czyli 4-krotny zdobywca counter-strike’owego odpowiednika Złotej Piłki. 25-letni Francuz rozegrał przy tym jeden z najlepszych turniejów w swojej bogatej przecież karierze, zgarniając tytuł dla najbardziej wartościowego zawodnika całej imprezy. Na koniec warto wspomnieć, że na IEM Kraków 2026 pojawiło się też kilku Polaków, ale żaden z nich nie dotarł do play-offów. Już w play-inach odpadli Janusz “Snax” Pogorzelski, Milan “hypex” Polowiec, Adrian “imd” Pieper (GamerLegion), Kacper “xKacpersky” Gabara (NIP) oraz Kamil “siuhy” Szkaradek i Roland “ultimate” Tomkowiak (Liquid). Z kolei na fazie grupowej przygodę z imprezą zakończyli Filip “NEO” Kubski, Jakub “jcobbb” Pietruszewski (FaZe) i Wiktor “TaZ” Wojtas (BC.Game).

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

