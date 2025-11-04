Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec marzeń dla fanów popularnej serii. Były szef Avalanche: „czwórkę popsuło korporacyjne cholerstwo”

Mikołaj Berlik
2025/11/04 10:30
Christofer Sundberg, współtwórca Just Cause, stwierdził, że piąta część serii nie ma szans powstać.

Fani Just Cause nie mają powodów do radości. Christofer Sundberg, założyciel i były szef Avalanche Studios, w najnowszej wypowiedzi stwierdził, że Just Cause 5 nie powstanie. Według twórcy w obecnym zespole studia pozostało zbyt mało osób z oryginalnej ekipy odpowiedzialnej za sukces serii.

Just Cause 5 – koniec marzeń o kontynuacji

Deweloper odniósł się do sytuacji przy okazji wspomnień o anulowanym projekcie Contraband, który miał powstać we współpracy z Microsoftem. Sundberg przyznał, że mimo zakończenia prac nad grą, wciąż ma nadzieję, iż projekt ujrzy światło dzienne. Jednocześnie stwierdził, że powrót do Just Cause „nie wchodzi w grę”.

W dalszej części wpisu Sundberg skomentował też krytycznie odbiór Just Cause 4, które zostało chłodno przyjęte zarówno przez graczy, jak i recenzentów. Według dewelopera winę za słabszą jakość gry ponosi „korporacyjne cholerstwo”, które zastąpiło kreatywne przywództwo.

Twórca przyznał, że podczas pracy nad „czwórką” studio zatraciło ducha odwagi i oryginalności. Dodał również, że aby Avalanche Studios ponownie odnalazło swoją tożsamość, musi „zaryzykować, wkurzyć ludzi i znów tworzyć gry, o których inni mówią, że są niemożliwe”.

Wraz z moim zespołem przedstawiliśmy Contraband w 2017 roku Microsoftowi (i podpisaliśmy kontrakt). Oczywiście od tego czasu sporo się zmieniło [w projekcie – dop. red.], ale byłoby fantastycznie, gdyby w jakiś sposób kiedyś został on wydany. #JC5 nie wchodziłoby w grę, ponieważ bardzo niewiele osób z pierwotnego zespołu nadal tam jest.

W 2022 roku społeczność podejrzewała rychłe ogłoszenie Just Cause 5, jednak odkryte wzmianki o grze ostatecznie okazały się bezpodstawne. W świetle słów Sundberga wydaje się, że Just Cause 5 może już nigdy nie powstać.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:48

Norma. Chcesz zrobić grę którą chcesz zrobić - musisz być samodzielny. Bierzesz inwestora - bierzesz raka który Cię wykończy na dłuższą metę. 




