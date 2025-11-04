Koniec marzeń dla fanów popularnej serii. Były szef Avalanche: „czwórkę popsuło korporacyjne cholerstwo”

Fani Just Cause nie mają powodów do radości. Christofer Sundberg, założyciel i były szef Avalanche Studios, w najnowszej wypowiedzi stwierdził, że Just Cause 5 nie powstanie. Według twórcy w obecnym zespole studia pozostało zbyt mało osób z oryginalnej ekipy odpowiedzialnej za sukces serii.

Just Cause 5 – koniec marzeń o kontynuacji

Deweloper odniósł się do sytuacji przy okazji wspomnień o anulowanym projekcie Contraband, który miał powstać we współpracy z Microsoftem. Sundberg przyznał, że mimo zakończenia prac nad grą, wciąż ma nadzieję, iż projekt ujrzy światło dzienne. Jednocześnie stwierdził, że powrót do Just Cause „nie wchodzi w grę”.

Wczytywanie ramki mediów.