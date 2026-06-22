Koniec fanowskiej Zeldy na PC. Po 10 latach twórca zamknął projekt

Nintendo w przeciwieństwie do innych firm pozostaje nieugięte. Gry wielkiego N tylko na sprzęcie wielkiego N.
W efekcie posiadacze np. komputerów osobistych nigdy nie mieli szansy, by zagrać w słynne marki Japończyków. To znaczy, nie mieli oficjalnie.
Nie będzie fanowskiego The Legend of Zelda: Ocarina of Time na PC
Co zaś się tyczy kwestii nieoficjalnych – od lat twórca o nicku CryZENx pracował nad fanowskim remake’em The Legend of Zelda: Ocarina of Time na PC. Legendarna gra, wydana w 1998 roku wyłącznie na Nintendo 64, do dziś pozostaje jedną z najlepiej ocenianych pozycji w historii branży. Sam pomysł, by odtworzyć ją na Unreal Engine 5, już był ekscytujący, a perspektywa, że projekt ten kiedyś ujrzy światło dzienne kusząca. Dziś wiemy już jednak, że do tego nie dojdzie. Chociaż CryZENx prace nad Ocarina of Time Remake zaczął już dekadę temu, jeszcze na silniku Unreal Engine 4, to teraz zdecydował się porzucić grę.
Najciekawsze jest jednak to, że wbrew temu, czego można by się spodziewać, nie zmusiło go do tego Nintendo. CryZENx postanowił po prostu uprzedzić ruch Japończyków i sam zrezygnował z prac w związku z faktem, iż wielkie N samo tworzy remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Było więc tylko kwestią czasu, aż panowie w garniturach zapukają do twórcy z pismem z delikatną prośbą o zaprzestanie działań. Zamiast tego twórca wycofuje się na własnych zasadach. Jednocześnie wcześniej publikowane dema, będące dowodem powstawania projektu, są nadal dostępne do pobrania. Wiadomo tylko, iż nic ponad nie nie powstanie.
GramTV przedstawia:
Nie oznacza to jednak, że CryZENx całkowicie porzuca pomysł z przerzucaniem gier Nintendo na Unreal Engine. Przed Ocarina of Time tworzył tak już m.in. Donkey Kong 64 czy też Super Mario 64. Teraz zaś uruchomił wśród swojej społeczności ankietę, pytając o wybór kolejnego tytułu. Wiele wskazuje, iż padnie na The Legend of Zelda: Twilight Princess, które na ten moment prowadzi z miażdżącą przewagą.
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