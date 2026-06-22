Koniec fanowskiej Zeldy na PC. Po 10 latach twórca zamknął projekt

W efekcie posiadacze np. komputerów osobistych nigdy nie mieli szansy, by zagrać w słynne marki Japończyków. To znaczy, nie mieli oficjalnie.

Nie będzie fanowskiego The Legend of Zelda: Ocarina of Time na PC

Co zaś się tyczy kwestii nieoficjalnych – od lat twórca o nicku CryZENx pracował nad fanowskim remake’em The Legend of Zelda: Ocarina of Time na PC. Legendarna gra, wydana w 1998 roku wyłącznie na Nintendo 64, do dziś pozostaje jedną z najlepiej ocenianych pozycji w historii branży. Sam pomysł, by odtworzyć ją na Unreal Engine 5, już był ekscytujący, a perspektywa, że projekt ten kiedyś ujrzy światło dzienne kusząca. Dziś wiemy już jednak, że do tego nie dojdzie. Chociaż CryZENx prace nad Ocarina of Time Remake zaczął już dekadę temu, jeszcze na silniku Unreal Engine 4, to teraz zdecydował się porzucić grę.