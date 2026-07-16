Assassin’s Creed Black Flag Resynced z dużą aktualizacją. Naprawiono 30 FPS w cutscenkach i znikającą Kawkę

Odpowiedź na to pytanie jest już znana. Ubisoft zamieścił bowiem pełny opis łatki w sieci.

Black Flag Resynced w wersji 1.0.4 już jest

Od teraz Assassin’s Creed Black Flag Resynced dostępne będzie w wersji 1.0.4. Twórcy obiecują, że ta pozbawiona będzie wielu błędów związanych z zapisywaniem/wczytywaniem gry czy też z wydajnością i stabilnością produkcji. Dodatkowo, co Ubisoft zajawiał już wcześniej, pochylono się nad przerywnikami filmowymi. Te dotychczas przy ustawieniach “własnych” były zablokowane w 30 klatkach na sekundę, co mogło irytować – szczególnie tych, którzy grali przy większym klatkażu i im różnica ta mogła najbardziej rzucać się w oczy. Teraz ma to już być przeszłość, a FPS-y powinny się, mówiąc kolokwialnie, zgadzać.