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Assassin’s Creed Black Flag Resynced z dużą aktualizacją. Naprawiono 30 FPS w cutscenkach i znikającą Kawkę

Maciej Petryszyn
2026/07/16 21:30
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Assassin’s Creed Black Flag Resynced doczekało się aktualizacji. Co zawiera?

Odpowiedź na to pytanie jest już znana. Ubisoft zamieścił bowiem pełny opis łatki w sieci.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Black Flag Resynced w wersji 1.0.4 już jest

Od teraz Assassin’s Creed Black Flag Resynced dostępne będzie w wersji 1.0.4. Twórcy obiecują, że ta pozbawiona będzie wielu błędów związanych z zapisywaniem/wczytywaniem gry czy też z wydajnością i stabilnością produkcji. Dodatkowo, co Ubisoft zajawiał już wcześniej, pochylono się nad przerywnikami filmowymi. Te dotychczas przy ustawieniach “własnych” były zablokowane w 30 klatkach na sekundę, co mogło irytować – szczególnie tych, którzy grali przy większym klatkażu i im różnica ta mogła najbardziej rzucać się w oczy. Teraz ma to już być przeszłość, a FPS-y powinny się, mówiąc kolokwialnie, zgadzać.

Co jeszcze? Deweloperzy zapewniają, iż błąd, przez który po wyjściu z minigierek mogliśmy mieć problem ze sterowaniem, zniknął. Podobnie sprawy mają się z przenikaniem przez obiekty czy też pętla harpunowania, w którą mogliśmy wpaść, jeżeli natychmiast po rozpoczęciu polowania za pomocą harpuna rozpoczęliśmy też abordaż. Okazuje się, że nawet ulepszenie Kawki podczas dokowania mogło sprawić, że… statek znikał. Na zawsze. A to raczej mało wskazane, jeżeli chodzi o produkcję opartą na morskich wojażach. Zmianie uległ system pogodowy, dzięki czemu częściej towarzyszyć nam będzie słońce, a zawieszanie się na ekranie desynchronizacji czy znikające z mapy ikony też nie powinny się już zdarzać.

GramTV przedstawia:

Do tego dochodzą liczne poprawki związane z zadaniami, które nierzadko mogły blokować nasz progres. Warto jednak mieć na uwadze, że nie dla wszystkich premiera patcha 1.0.4 oznaczać będzie pobranie tej samej liczby danych. W przypadku użytkowników Steama czy PlayStation 5 Assassin’s Creed Black Flag Resynced wymusi na nas ściągnięcie około 2,5 gigabajta plików. Z kolei posiadacze Xbox Series X/S muszą być gotowi na ponad 15 gigabajtów do pobrania.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Ubisoft
aktualizacja
patch
Assassin's Creed
Ubisoft Singapore
patch do gry
aktualizacja gry
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112