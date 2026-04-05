Koniec 24 lat czekania? Twórcy Skyblivion uspokajają graczy

W minionym roku The Elder Scrolls 4: Oblivion doczekało się remastera. Mimo to prace przed przeniesieniem oryginalnej produkcji na silnik Skyrima nie ustają.

Nie ustają, ale bez opóźnień się nie obyło. Warto wszak pamiętać, że Skyoblivion według pierwotnych założeń miał ukazać się już w ubiegłym roku. Jak już wiemy, nic z tych planów nie wyszło.

Oblivion na silniku Skyrima na finiszu prac?

Zamiast tego niemal w ostatniej chwili premierę przeniesiono na rok 2026. Niedawno zaś twórcy ogromnej modyfikacji do The Elder Scrolls 5: Skyrim wystosowali apel o pomoc. To sprawiło, że wśród członków społeczności odżyły obawy, czy nowy termin będzie tym, który uda się dotrzymać. Wszak apel tego typu może wskazywać, iż do zrobienia jeszcze wiele pracy, tymczasem zostało już “tylko” 8 miesięcy bieżącego roku. Czy zatem osobom stojącym za Skyoblivionem uda się zdążyć? Wygląda na to, że lider projektu, Rebelzize, jest w tej sprawie optymistycznie nastawiony.