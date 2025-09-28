Zaloguj się lub Zarejestruj

Konami ukryło najwyższe ustawienia w Silent Hill f. Oto jak je włączyć

Mikołaj Berlik
2025/09/28 09:00
0
0

Wyższa jakość cieni i okluzji otoczenia jest dostępna – ale tylko po edycji pliku gry.

Silent Hill f zadebiutowało w ubiegłym tygodniu i od razu zwróciło uwagę fanów horrorów. Produkcja działa na silniku Unreal Engine 5, ale jej oprawa wizualna nie wszystkich zachwyciła. Okazuje się jednak, że w grze ukryto wyższe ustawienia graficzne, które znacząco poprawiają jakość obrazu.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f – jak włączyć ukryte ustawienia?

Według testów opublikowanych przez Johna Papadopoulosa, Silent Hill f nie pozwala w menu gry na aktywację najwyższych ustawień graficznych, takich jak Hardware Lumen czy pełne wartości jakości cieni i okluzji otoczenia. Aby je uruchomić, należy ręcznie edytować plik Engine.ini w folderze „AppData\Local\SHf\Saved\Config\Windows” i wkleić odpowiedni kod, a następnie ustawić plik jako „tylko do odczytu”.

[SystemSettings]

r.Lumen.HardwareRayTracing=1
r.Lumen.Reflections.HardwareRayTracing=1
r.Lumen.ScreenProbeGather.HardwareRayTracing=1
r.LumenScene.DirectLighting.HardwareRayTracing=1
r.ContactShadows.OverrideLengthInWS=1
r.ContactShadows.OverrideLength=25
r.ContactShadows.OverrideShadowCastingIntensity=1
r.ContactShadows.OverrideNonShadowCastingIntensity=1
r.SkylightIntensityMultiplier=0.65
r.ShadowQuality=5
r.Shadow.Virtual.ForceOnlyVirtualShadowMaps=0
r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasLocal=-2.0
r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasLocalMoving=-2.0
r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasDirectional=-1.0
r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperraylocal=2
r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperrayhair=2
r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperraydirectional=2
r.Shadow.Virtual.smrt.texelditherscalelocal=4
r.Shadow.Virtual.SMRT.TexelDitherScaleDirectional=6
r.Shadow.Virtual.ScreenRayLength=0.02
r.Shadow.InsetDownscaleFactor=0
r.Shadow.PerObjectDirectionalDepthBias=0.5
r.Shadow.PerObjectDirectionalSlopeDepthBias=3
r.Shadow.PerObjectSpotLightDepthBias=0.5
r.Shadow.PerObjectSpotLightSlopeDepthBias=3
r.Shadow.ShadowMaxSlopeScaleDepthBias=3
r.Shadow.SpotLightDepthBias=0.5
r.lumen.tracemeshsdfs=1
r.Lumen.TraceMeshSDFs.TraceDistance=240
r.Lumen.ScreenTracingSource=1
r.Lumen.DiffuseIndirect.SurfaceBias=8
r.LumenScene.DirectLighting.UpdateFactor=8
r.LumenScene.Radiosity.UpdateFactor=4
r.LumenScene.Radiosity.MaxRayIntensity=99
r.Lumen.ScreenProbeGather.TraceMeshSDFs=0
r.Lumen.ScreenProbeGather.DownsampleFactor=12
r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRayIntensity=1
r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRoughnessToEvaluateRoughSpecular=2
r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRoughnessToEvaluateRoughSpecularForFoliage=1
r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.SkipHairHits=0
r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.SkipFoliageHits=0
r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.FullResDepth=1
r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.MaxIterations=30
r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.RelativeDepthThickness=0.2
r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ScreenSpace.SlopeCompareToleranceScale=4.0
r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ScreenSpace.FoliageOcclusionStrength=1.0
r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.MaxMultibounceAlbedo=0.8
r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ApplyDuringIntegration=0
r.Lumen.ScreenProbeGather.RadianceCache.ProbeResolution=64
r.Lumen.ScreenProbeGather.RoughSpecularSamplingMode=1
r.Lumen.ScreenProbeGather.DiffuseIntegralMethod=0
r.Lumen.ScreenProbeGather.Temporal.MaxFramesAccumulated=4
r.Lumen.Reflections.RadianceCache=1
r.Lumen.Reflections.GGXSamplingBias=0.7
r.Lumen.Reflections.HierarchicalScreenTraces.MaxIterations=96
r.Lumen.Reflections.SmoothBias=0.76
r.Lumen.Reflections.MaxRoughnessToTrace=0.63
r.Lumen.Reflections.Temporal.MaxFramesAccumulated=0
r.Lumen.Reflections.DownsampleFactor=0
r.Lumen.Reflections.HiResSurface=1
r.Lumen.Reflections.SampleSceneColorAtHit=1
r.Lumen.Reflections.SpecularScale=0.8
r.Lumen.TranslucencyVolume.MaxRayIntensity=0.62
r.Lumen.TranslucencyReflections.FrontLayer.Enable=1
r.Lumen.TranslucencyReflections.FrontLayer.Allow=1
r.SSR.Quality=4
r.SSR.MaxRoughness=1
r.SSR.Stencil=1
r.VolumetricFog.GridPixelSize=7
r.VolumetricFog.GridSizeZ=192
r.VolumetricFog.UpsampleJitterMultiplier=0.55
r.VolumetricCloud.EnableLocalLightsSampling=1
r.VolumetricRenderTarget.Mode=3
r.SSS.Scale=3.5
r.SSS.SampleSet=2
r.SSS.Quality=1
r.SSS.HalfRes=0
r.SSS.Filter=1
r.Water.SingleLayerWater.SupportCloudShadow=1
r.ParallelShadowsNonWholeScene=1

GramTV przedstawia:

Różnice są wyraźnie widoczne. W przykładowych obrazkach opublikowanych przez autora widać, że roślinność w domyślnych ustawieniach wygląda płasko i pozbawiona jest cieni. Po aktywacji „True Epic” rośliny nabierają głębi i lepiej wpasowują się w otoczenie. Hardware Lumen wpływa jedynie na odbicia, ale podbicie jakości cieni, AO i globalnego oświetlenia sprawia, że cała lokacja wygląda bardziej realistycznie.

Silent Hill f – jak włączyć ukryte ustawienia?

Trzeba jednak liczyć się z kosztami wydajności. Na karcie NVIDIA RTX 5090 gra w natywnym 4K nie utrzymuje już 60 FPS, więc konieczne jest włączenie DLSS Quality, aby zachować płynność rozgrywki.

Silent Hill f jest dostępne na PC i konsolach. Możliwość ręcznej modyfikacji ustawień graficznych może być dobrą wiadomością dla graczy, którzy oczekiwali wyższej jakości oprawy od nowej odsłony serii.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/silent-hill-f-looks-incredible-with-its-hidden-true-epic-settings/

Mikołaj Berlik
