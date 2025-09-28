Konami ukryło najwyższe ustawienia w Silent Hill f. Oto jak je włączyć

Wyższa jakość cieni i okluzji otoczenia jest dostępna – ale tylko po edycji pliku gry.

Silent Hill f zadebiutowało w ubiegłym tygodniu i od razu zwróciło uwagę fanów horrorów. Produkcja działa na silniku Unreal Engine 5, ale jej oprawa wizualna nie wszystkich zachwyciła. Okazuje się jednak, że w grze ukryto wyższe ustawienia graficzne, które znacząco poprawiają jakość obrazu. Silent Hill f – jak włączyć ukryte ustawienia? Według testów opublikowanych przez Johna Papadopoulosa, Silent Hill f nie pozwala w menu gry na aktywację najwyższych ustawień graficznych, takich jak Hardware Lumen czy pełne wartości jakości cieni i okluzji otoczenia. Aby je uruchomić, należy ręcznie edytować plik Engine.ini w folderze „AppData\Local\SHf\Saved\Config\Windows” i wkleić odpowiedni kod, a następnie ustawić plik jako „tylko do odczytu”.

[SystemSettings] r.Lumen.HardwareRayTracing=1

r.Lumen.Reflections.HardwareRayTracing=1

r.Lumen.ScreenProbeGather.HardwareRayTracing=1

r.LumenScene.DirectLighting.HardwareRayTracing=1

r.ContactShadows.OverrideLengthInWS=1

r.ContactShadows.OverrideLength=25

r.ContactShadows.OverrideShadowCastingIntensity=1

r.ContactShadows.OverrideNonShadowCastingIntensity=1

r.SkylightIntensityMultiplier=0.65

r.ShadowQuality=5

r.Shadow.Virtual.ForceOnlyVirtualShadowMaps=0

r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasLocal=-2.0

r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasLocalMoving=-2.0

r.Shadow.Virtual.ResolutionLodBiasDirectional=-1.0

r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperraylocal=2

r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperrayhair=2

r.Shadow.Virtual.smrt.samplesperraydirectional=2

r.Shadow.Virtual.smrt.texelditherscalelocal=4

r.Shadow.Virtual.SMRT.TexelDitherScaleDirectional=6

r.Shadow.Virtual.ScreenRayLength=0.02

r.Shadow.InsetDownscaleFactor=0

r.Shadow.PerObjectDirectionalDepthBias=0.5

r.Shadow.PerObjectDirectionalSlopeDepthBias=3

r.Shadow.PerObjectSpotLightDepthBias=0.5

r.Shadow.PerObjectSpotLightSlopeDepthBias=3

r.Shadow.ShadowMaxSlopeScaleDepthBias=3

r.Shadow.SpotLightDepthBias=0.5

r.lumen.tracemeshsdfs=1

r.Lumen.TraceMeshSDFs.TraceDistance=240

r.Lumen.ScreenTracingSource=1

r.Lumen.DiffuseIndirect.SurfaceBias=8

r.LumenScene.DirectLighting.UpdateFactor=8

r.LumenScene.Radiosity.UpdateFactor=4

r.LumenScene.Radiosity.MaxRayIntensity=99

r.Lumen.ScreenProbeGather.TraceMeshSDFs=0

r.Lumen.ScreenProbeGather.DownsampleFactor=12

r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRayIntensity=1

r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRoughnessToEvaluateRoughSpecular=2

r.Lumen.ScreenProbeGather.MaxRoughnessToEvaluateRoughSpecularForFoliage=1

r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.SkipHairHits=0

r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.SkipFoliageHits=0

r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.FullResDepth=1

r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.MaxIterations=30

r.Lumen.ScreenProbeGather.ScreenTraces.HZBTraversal.RelativeDepthThickness=0.2

r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ScreenSpace.SlopeCompareToleranceScale=4.0

r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ScreenSpace.FoliageOcclusionStrength=1.0

r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.MaxMultibounceAlbedo=0.8

r.Lumen.ScreenProbeGather.ShortRangeAO.ApplyDuringIntegration=0

r.Lumen.ScreenProbeGather.RadianceCache.ProbeResolution=64

r.Lumen.ScreenProbeGather.RoughSpecularSamplingMode=1

r.Lumen.ScreenProbeGather.DiffuseIntegralMethod=0

r.Lumen.ScreenProbeGather.Temporal.MaxFramesAccumulated=4

r.Lumen.Reflections.RadianceCache=1

r.Lumen.Reflections.GGXSamplingBias=0.7

r.Lumen.Reflections.HierarchicalScreenTraces.MaxIterations=96

r.Lumen.Reflections.SmoothBias=0.76

r.Lumen.Reflections.MaxRoughnessToTrace=0.63

r.Lumen.Reflections.Temporal.MaxFramesAccumulated=0

r.Lumen.Reflections.DownsampleFactor=0

r.Lumen.Reflections.HiResSurface=1

r.Lumen.Reflections.SampleSceneColorAtHit=1

r.Lumen.Reflections.SpecularScale=0.8

r.Lumen.TranslucencyVolume.MaxRayIntensity=0.62

r.Lumen.TranslucencyReflections.FrontLayer.Enable=1

r.Lumen.TranslucencyReflections.FrontLayer.Allow=1

r.SSR.Quality=4

r.SSR.MaxRoughness=1

r.SSR.Stencil=1

r.VolumetricFog.GridPixelSize=7

r.VolumetricFog.GridSizeZ=192

r.VolumetricFog.UpsampleJitterMultiplier=0.55

r.VolumetricCloud.EnableLocalLightsSampling=1

r.VolumetricRenderTarget.Mode=3

r.SSS.Scale=3.5

r.SSS.SampleSet=2

r.SSS.Quality=1

r.SSS.HalfRes=0

r.SSS.Filter=1

r.Water.SingleLayerWater.SupportCloudShadow=1

r.ParallelShadowsNonWholeScene=1

Różnice są wyraźnie widoczne. W przykładowych obrazkach opublikowanych przez autora widać, że roślinność w domyślnych ustawieniach wygląda płasko i pozbawiona jest cieni. Po aktywacji „True Epic” rośliny nabierają głębi i lepiej wpasowują się w otoczenie. Hardware Lumen wpływa jedynie na odbicia, ale podbicie jakości cieni, AO i globalnego oświetlenia sprawia, że cała lokacja wygląda bardziej realistycznie. Trzeba jednak liczyć się z kosztami wydajności. Na karcie NVIDIA RTX 5090 gra w natywnym 4K nie utrzymuje już 60 FPS, więc konieczne jest włączenie DLSS Quality, aby zachować płynność rozgrywki. Silent Hill f jest dostępne na PC i konsolach. Możliwość ręcznej modyfikacji ustawień graficznych może być dobrą wiadomością dla graczy, którzy oczekiwali wyższej jakości oprawy od nowej odsłony serii.