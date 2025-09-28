Konami ukryło najwyższe ustawienia w Silent Hill f. Oto jak je włączyć

Wyższa jakość cieni i okluzji otoczenia jest dostępna – ale tylko po edycji pliku gry.
Silent Hill f zadebiutowało w ubiegłym tygodniu i od razu zwróciło uwagę fanów horrorów. Produkcja działa na silniku Unreal Engine 5, ale jej oprawa wizualna nie wszystkich zachwyciła. Okazuje się jednak, że w grze ukryto wyższe ustawienia graficzne, które znacząco poprawiają jakość obrazu.
Silent Hill f – jak włączyć ukryte ustawienia?
Według testów opublikowanych przez Johna Papadopoulosa, Silent Hill f nie pozwala w menu gry na aktywację najwyższych ustawień graficznych, takich jak Hardware Lumen czy pełne wartości jakości cieni i okluzji otoczenia. Aby je uruchomić, należy ręcznie edytować plik Engine.ini w folderze „AppData\Local\SHf\Saved\Config\Windows” i wkleić odpowiedni kod, a następnie ustawić plik jako „tylko do odczytu”.
Różnice są wyraźnie widoczne. W przykładowych obrazkach opublikowanych przez autora widać, że roślinność w domyślnych ustawieniach wygląda płasko i pozbawiona jest cieni. Po aktywacji „True Epic” rośliny nabierają głębi i lepiej wpasowują się w otoczenie. Hardware Lumen wpływa jedynie na odbicia, ale podbicie jakości cieni, AO i globalnego oświetlenia sprawia, że cała lokacja wygląda bardziej realistycznie.
Trzeba jednak liczyć się z kosztami wydajności. Na karcie NVIDIA RTX 5090 gra w natywnym 4K nie utrzymuje już 60 FPS, więc konieczne jest włączenie DLSS Quality, aby zachować płynność rozgrywki.
Silent Hill f jest dostępne na PC i konsolach. Możliwość ręcznej modyfikacji ustawień graficznych może być dobrą wiadomością dla graczy, którzy oczekiwali wyższej jakości oprawy od nowej odsłony serii.
