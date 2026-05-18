Konami uderza w Rosję i Białoruś. Gra zostanie wycofana

Zagrywacie się może w wydane jeszcze w 2022 roku Yu-Gi-Oh! Master Duel? Jeżeli tak, to uwaga – ważna informacja.

Otóż Konami postanowiło w dwóch krajach zakończyć wsparcie dla tego tytułu. Będzie to dla was problem, pod warunkiem jednak, że mieszkacie w Rosji lub na Białorusi.

Rosja i Białoruś bez karcianek Yu-Gi-Oh!

Konami oficjalnie ogłosiło, że Yu-Gi-Oh! Master Duel zostanie wygaszone właśnie w Rosji i na Białorusi już 15 czerwca 2026 roku, czyli nieco ponad 4 lata po premierze. Niemniej cyfrowa karcianka w popularnym uniwersum niedostępna stanie się jedynie tam – w innych krajach będzie można grać tak, jak dotychczas. Skąd taka decyzja? Japoński gigant nie podał żadnego powodu, który argumentowałby taki właśnie krok. Wiemy natomiast, że wraz z TCG wyłączone zostanie również Yu-Gi-Oh! Duel Links, czyli darmowa produkcja wydana w 2017 roku, która, co ciekawe, na Steamie cieszy się lepszymi ocenami od Master Duel.