Zaloguj się lub Zarejestruj

Konami uderza w Rosję i Białoruś. Gra zostanie wycofana

Maciej Petryszyn
2026/05/18 19:00
2
0

Zagrywacie się może w wydane jeszcze w 2022 roku Yu-Gi-Oh! Master Duel? Jeżeli tak, to uwaga – ważna informacja.

Otóż Konami postanowiło w dwóch krajach zakończyć wsparcie dla tego tytułu. Będzie to dla was problem, pod warunkiem jednak, że mieszkacie w Rosji lub na Białorusi.

Konami wycofuje grę z Rosji i Białorusi
Konami wycofuje grę z Rosji i Białorusi
Grafika wygenerowana przez AI

Rosja i Białoruś bez karcianek Yu-Gi-Oh!

Konami oficjalnie ogłosiło, że Yu-Gi-Oh! Master Duel zostanie wygaszone właśnie w Rosji i na Białorusi już 15 czerwca 2026 roku, czyli nieco ponad 4 lata po premierze. Niemniej cyfrowa karcianka w popularnym uniwersum niedostępna stanie się jedynie tam – w innych krajach będzie można grać tak, jak dotychczas. Skąd taka decyzja? Japoński gigant nie podał żadnego powodu, który argumentowałby taki właśnie krok. Wiemy natomiast, że wraz z TCG wyłączone zostanie również Yu-Gi-Oh! Duel Links, czyli darmowa produkcja wydana w 2017 roku, która, co ciekawe, na Steamie cieszy się lepszymi ocenami od Master Duel.

GramTV przedstawia:

Logiczne wydaje się, że decyzja Konami ma związek z obecną sytuacją polityczną i trwającą wojną na Ukrainie, którą wywołała Rosja wspierana przez Białoruś. Jednocześnie ruch ten wpisuje się w szerszy trend, który obserwujemy od kilku lat. W jego ramach wiele firm, jak np. Sony, Ubisoft czy Take-Two wycofało się z Rosji. Dodatkowo tamtejsi gracze nie mają co myśleć np. o zabawie w World of Tanks czy też Pokemon GO. Co ciekawe, na tym nie musi się skończyć, bo na początku 2025 roku Unia Europejska zaproponowała kolejny krok. W jego ramach wprowadzono by zakaz sprzedaż do Rosji kontrolerów do gier.

W momencie, w którym Yu-Gi-Oh! Master Duel znika z Rosji i Białorusi, deweloperzy wprowadzają do gry istotne zmiany. W efekcie dodano m.in. nową potężną talię oraz wsparcie dla kilku talii już obecnych w puli. Do tego dochodzi również przedruk najważniejszych kart w ramach Challengers Collection.

Źródło:https://gamerant.com/yugioh-master-duel-shutting-down-russia-belarus/

Tagi:

News
Konami
Rosja
koniec wsparcia
Yu-Gi-Oh
Białoruś
Yu-Gi-Oh! Master Duel
wycofany
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh!
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 20:30

Niech zrobią to samo dla GTA a Rosjanie obalą Putina sami.

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 19:50

a  Izraela też? xd

:)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112